Потоп в Одессе: число жертв непогоды увеличилось, детали (фото)

Количество погибших в Одессе из-за последствий наводнения увеличилось до 10 человек, среди них — ребенок. Власти обещают всем пострадавшим выплаты и помощь.

Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия, а 2 октября будет днем траура. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По данным чиновника, уже более 1000 человек обратились за помощью из-за многочисленных подтоплений, падений деревьев, отключений электроэнергии и ущерба имуществу.

В настоящее время в Одессе повреждено около 300 частных и около 400 многоквартирных домов.

"Люди остались без имущества. Сильно повреждено оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона. Первоочередная задача — помочь каждой семье, обеспечить компенсации, поддержать тех, кто больше всего пострадал", — подчеркнул министр.

При Одесской областной администрации решили создать временную комиссию, чтобы проверить все причины и обстоятельства трагедии.

"Мы должны выяснить, почему в городе система предупреждения не сработала должным образом. Люди не получили четкой информации о рисках, школы не перешли на дистанционный режим, не было достаточных ограничений для передвижения по городу. Все это — вопросы безопасности и жизни людей", — рассказал Кулеба.

Семьям погибших и пострадавших обещают выплатить финансовую помощь. Заработает и отдельная программа поддержки людей: в Одессе появится горячая линия для пострадавших.

"Каждая семья, чье жилье разрушено или повреждено, должна получить выплаты и помощь", — подытожил он.

Напомним, в Киевском районе Одессы зафиксированы максимальные разрушения из-за непогоды 30 сентября. Подтоплены 185 частных и 200 многоэтажных домов.

Фокус писал, что во время наводнения в Одессе погибли две женщины, двое мужчин и восьмилетняя девочка. Они были членами одной семьи и переехали в город из Украинки.