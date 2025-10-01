Потоп в Одесі: кількість жертв негоди збільшилася, деталі (фото)

Кількість загиблих в Одесі через наслідки повені збільшилася до 10 осіб, серед них — дитина. Влада обіцяє всім постраждалим виплати та допомогу.

Місто переживає важкі наслідки стихійного лиха, а 2 жовтня буде днем жалоби. Про це повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

За даними чиновника, уже понад 1000 осіб звернулися по допомогу через численні підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та пошкодження майна.

Наразі в Одесі пошкоджено близько 300 приватних і близько 400 багатоквартирних будинків.

"Люди залишилися без майна. Сильно пошкоджено обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону. Першочергове завдання — допомогти кожній родині, забезпечити компенсації, підтримати тих, хто найбільше постраждав", — наголосив міністр.

При Одеській обласній адміністрації вирішили створити тимчасову комісію, щоб перевірити всі причини та обставини трагедії.

"Ми маємо з'ясувати, чому в місті система попередження не спрацювала належним чином. Люди не отримали чіткої інформації про ризики, школи не перейшли на дистанційний режим, не було достатніх обмежень для пересування містом. Усе це — питання безпеки та життя людей", — розповів Кулеба.

Сім'ям загиблих і постраждалих обіцяють виплатити фінансову допомогу. Запрацює й окрема програма підтримки людей: в Одесі з'явиться гаряча лінія для постраждалих.

"Кожна сім'я, чиє житло зруйноване або пошкоджене, має отримати виплати і допомогу", — підсумував він.

Нагадаємо, у Київському районі Одеси зафіксовано максимальні руйнування через негоду 30 вересня. Підтоплено 185 приватних і 200 багатоповерхових будинків.

Фокус писав, що під час повені в Одесі загинули дві жінки, двоє чоловіків і восьмирічна дівчинка. Вони були членами однієї сім'ї і переїхали в місто з Українки.