Були переселенцями: нові деталі загибелі сім'ї під час потопу в Одесі (фото)

Двоє жінок, двоє чоловіків і восьмирічна дівчинка, які загинули під час повені, були членами однієї сім'ї і переїхали до Одеси з Українки близько року тому.

Вони проживали в цокольному приміщенні в будинку на провулку Сергія Ейзенштейна і під час зливи перебували вдома, повідомляє "Суспільне". Журналісти не уточнюють, про яку саме Українку йдеться, — місто в Київській області чи село в Покровському районі Донецької області, окуповане ЗС РФ у грудні минулого року.

За словами сусідки Віри, сім'я була дуже порядною. У них було все для нормального життя: котел, пральна машина, кухня, вода гаряча і холодна.

Коли почалася злива, вода піднялася до рівня другого поверху, і люди, які були в підвалі, не могли відчинити двері, бо їх заклинило.

Сусід Віктор розповів, що вода піднялася приблизно на чотири метри за 15 хвилин:

"Це дуже швидко... Як дамбу прорвало, чи що... Найглибше було десь 5,5 чи 6 метрів".

Тіла всіх п'ятьох рятувальники знайшли після того, як відкачали воду з підвалу.

2 жовтня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер оголосив днем жалоби.

Нагадаємо, в Одесі напередодні за сім годин випала майже двомісячна норма опадів, затопивши низку вулиць і дві каналізаційні насосні станції. Загалом стихія забрала життя дев'яти осіб.

Влада Одеси закликала жителів міста 1 жовтня обмежити пересування в першій половині дня без нагальної потреби.

Раніше повідомлялося, що в мережі показали, як в Одесі однією з вулиць "поплив" МАФ із шаурмою.