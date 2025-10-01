Были переселенцами: новые детали гибели семьи во время потопа в Одессе (фото)

Две женщины, двое мужчин и восьмилетняя девочка, которые погибли во время наводнения, были членами одной семьи и переехали в Одессу из Украинки около года назад.

Они проживали в цокольном помещении в доме по переулку Сергея Эйзенштейна и во время ливня находились дома, сообщает "Суспільне". Журналисты не уточняют, о какой именно Украинке идет речь, – городе в Киевской области или селе в Покровском районе Донецкой области, оккупированном ВС РФ в декабре прошлого года.

По словам соседки Веры, семья была очень порядочной. У них было все для нормальной жизни: котел, стиральная машина, кухня, вода горячая и холодная.

Двор дома, в котором жила погибшая семья Фото: Суспiльне

Когда начался ливень, вода поднялась до уровня второго этажа, и люди, которые были в подвале, не могли открыть дверь, потому что ее заклинило.

Сосед Виктор рассказал, что вода поднялась примерно на четыре метра за 15 минут:

"Это очень быстро… Как дамбу прорвало, или что… Глубже всего было где-то 5,5 или 6 метров".

Тела всех пятерых спасатели нашли после того, как откачали воду из подвала.

2 октября председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер объявил днем траура.

Фото: Скриншот

Напомним, в Одессе накануне за семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков, затопив ряд улиц и две канализационные насосные станции. Всего стихия унесла жизни девяти человек.

Власти Одессы призвали жителей города 1 октября ограничить передвижение в первой половине дня без крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что в сети показали, как в Одессе по одной из улиц "уплыл" МАФ с шаурмой.