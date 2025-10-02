На Київщині випав перший сніг: у соцмережах показали кадри (відео)

Увечері 1 жовтня на Київщині зафіксували випадіння першого снігу. Також перший сніг помітили у Києві.

Сніг зокрема помітили мешканці Бучанського району на Київщині. Кадри зимової погоди в області показали у місцевих Telegram-каналах.

Також у соцмережах пишуть про те, що зимова погода дісталася столиці: в одному з районів Києва зафіксували, як падає перший сніг.

Перед цим 30 вересня синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що 1 жовтня по всій Україні очікується значне похолодання, а також дощі. Однак снігу, за попередніми прогнозами, в Україні ще не передбачалося.

Сніг 1 жовтня в Україні також зафіксували у Буковелі на Прикарпатті. У соцмережах повідомляли, що Буковель накрила сильна заметіль, вулиці засипало снігом.

Варто зазначити, що цими днями сніг також випав в Карпатах. Так, 29 вересня керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста Василь Фіцак повідомив, що уночі стовпці термометра зафіксували справжній зимовий мороз: температура опустилася до -3 градусів за Цельсієм, а вітер у горах холодний та сягав швидкості 8−9 метрів на секунду.

Водночас у ДСНС повідомили, що вранці 2 та 3 жовтня на Прикарпатті очікуються сильні заморозки від 0 до -5 градусів. Оголошено третій рівень небезпечності, "помаранчевий".

Нагадаємо, увечері 1 жовтня міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба повідомив, що кількість жертв внаслідок негоди в Одесі збільшилася до 10, серед них — дитина.

Також мер Одеси Геннадій Труханов 1 жовтня розповідав, що в місті через негоду підтоплено майже 700 будинків.