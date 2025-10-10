В Одесі випав перший сніг: у мережі показали кадри (відео)

Увечері 9 жовтня в Одеській області помітили перший сніг цьогоріч. Також зимову погоду зафіксували в Одесі.

Одеса стала одним з перших міст цьогоріч на півдні України, де зафіксували зимову погоду вже у жовтні. Відповідні кадри показали у місцевих Telegram-каналах.

Як пишуть місцеві пабліки, сніг падав у самій Одесі. У мережі показали, як виглядав перший снігопад у місті.

Варто зазначити, що перед цим на Офіційному сайті міста Одеса попередили про складні погодні умови та перший рівень небезпеки (жовтий) 10 жовтня. Синоптики прогнозували хмарність, невеликий дощ, а також пориви вітру 15-17 м/с. Також очікується, що температура повітря сягне +10-12 градусів уночі, а вдень — +14-16 градусів. Такі ж погодні умови очікуються в Одеській області.

Також синоптики прогнозували складні погодні умови у Києві та області уночі 10 жовтня. Зокрема попереджали про значний дощ. Однак сніг поки що в українських містах не прогнозують.

Тим часом в українських Карпатах вже тривалий час фіксують снігопад. Так, 9 жовтня у ДСНС Івано-Франківської області закликали туристів утриматися від походів у гори. На горі Піп Іван були зафіксовані обмежена видимість, сніг, вітер північно-східний 15 м/с, а температура повітря сягнула -2 градуси.

Зазначимо, що 9 жовтня синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що Україну накриють дощі 10 жовтня.

Нагадаємо, Одеса стала не першим містом, де у жовтні зафіксували снігопад. Так, 2 жовтня у місцевих пабліках показали, як падає сніг у Київській області, а також у деяких районах столиці.

Також 6 жовтня у MkWeather оприлюднили прогноз, що в Україні цьогоріч очікуються взимку арктичні морози, сніг та завірюха. Однак у Укргідрометцентрі спростували інформацію.