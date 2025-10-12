Карпаты засыпало снегом: на горе Поп Иван заметили сказочный зимний пейзаж (фото)
В Карпаты пришла зимняя погода — температура упала ниже нуля, а вершины покрылись толстым слоем снега. По данным синоптиков, такая погода на высокогорье считается нормальной для этого времени года, однако может быть опасной для путешественников.
Как сообщили Горные спасатели Прикарпатья, уже с утра 11 октября на горе Иван Поп Черногорский зафиксировано похолодание. Там стало облачно, температура воздуха упала до -5°С, а западный ветер — до 11 м/с.
Зимнюю картину в Карпатах запечатлел на фото работник Международного научного центра "Обсерватория" Василий Фицак, находящийся на горе. На опубликованных кадрах можно увидеть сказочный зимний пейзаж — вершина покрыта сугробами, вокруг видны другие заснеженные горы, а из-за сильного холодного ветра на срубе образовались снежные "шипы".
По словам Фицака, на вершинах гор зимняя погода стабильно держится уже 13 день. Примечательно, что в это же время 5 лет назад в этой местности было еще "бабино лето".
Несмотря на завораживающие пейзажи, спасатели предупреждают туристов: походы в таких погодных условиях требуют повышенного внимания и теплой экипировки. А передвижение по склонам следует осуществлять с осторожностью.
Как отметила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух, снег в октябре на высокогорье — явление нередкое. Это связано с активизацией фронтальной деятельности и приходом холодного арктического воздуха.
Напомним, первые дни октября 2025 года отметились переменчивой погодой и температурными колебаниями. Однако в дальнейшем ожидается влияние северо-западных воздушных потоков, что приведет к постепенному похолоданию, изменению атмосферного давления, усилению ветра и периодическим осадкам.