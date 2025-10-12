Карпаты засыпало снегом: на горе Поп Иван заметили сказочный зимний пейзаж (фото)

В Карпаты пришла зимняя погода — температура упала ниже нуля, а вершины покрылись толстым слоем снега. По данным синоптиков, такая погода на высокогорье считается нормальной для этого времени года, однако может быть опасной для путешественников.

Related video

Как сообщили Горные спасатели Прикарпатья, уже с утра 11 октября на горе Иван Поп Черногорский зафиксировано похолодание. Там стало облачно, температура воздуха упала до -5°С, а западный ветер — до 11 м/с.

Зимнюю картину в Карпатах запечатлел на фото работник Международного научного центра "Обсерватория" Василий Фицак, находящийся на горе. На опубликованных кадрах можно увидеть сказочный зимний пейзаж — вершина покрыта сугробами, вокруг видны другие заснеженные горы, а из-за сильного холодного ветра на срубе образовались снежные "шипы".

Зимний пейзаж в Карпатах Фото: Василий Фицак

Зимний пейзаж в Карпатах Фото: Василий Фицак

По словам Фицака, на вершинах гор зимняя погода стабильно держится уже 13 день. Примечательно, что в это же время 5 лет назад в этой местности было еще "бабино лето".

Зимний пейзаж в Карпатах Фото: Василий Фицак

Зимний пейзаж в Карпатах Фото: Василий Фицак

Зимний пейзаж в Карпатах Фото: Василий Фицак

Несмотря на завораживающие пейзажи, спасатели предупреждают туристов: походы в таких погодных условиях требуют повышенного внимания и теплой экипировки. А передвижение по склонам следует осуществлять с осторожностью.

Как отметила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух, снег в октябре на высокогорье — явление нередкое. Это связано с активизацией фронтальной деятельности и приходом холодного арктического воздуха.

Напомним, первые дни октября 2025 года отметились переменчивой погодой и температурными колебаниями. Однако в дальнейшем ожидается влияние северо-западных воздушных потоков, что приведет к постепенному похолоданию, изменению атмосферного давления, усилению ветра и периодическим осадкам.