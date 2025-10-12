Карпати засипало снігом: на горі Піп Іван помітили казковий зимовий пейзаж (фото)

У Карпати прийшла зимова погода — температура впала нижче нуля, а вершини вкрилися товстим шаром снігу. За даними синоптиків, така погода на високогір'ї вважається нормальною для цієї пори року, проте може бути небезпечною для мандрівників.

Як повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття, уже з ранку 11 жовтня на горі Іван Піп Чорногірський зафіксовано похолодання. Там стало хмарно, температура повітря впала до -5°С, а західний вітер — до 11 м/с.

Зимову картину в Карпатах закарбував на фото працівник Міжнародного наукового центру "Обсерваторія" Василь Фіцак, який перебуває на горі. На опублікованих кадрах можна побачити казковий зимовий пейзаж — вершина вкрита кучугурами, навколо видно інші засніжені гори, а через сильний холодний вітер на зрубі утворилися снігові "шипи".

Зимовий пейзаж у Карпатах Фото: Василь Фіцак

За словами Фіцака, на вершинах гір зимова погода стабільно тримається вже 13 день. Примітно, що в цей самий час 5 років тому в цій місцевості було ще "бабине літо".

Попри чарівні краєвиди, рятувальники попереджають туристів: походи за таких погодних умов потребують підвищеної уваги та теплого екіпірування. А пересування схилами слід здійснювати з обережністю.

Як зазначила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух, сніг у жовтні на високогір'ї — явище нерідке. Це пов'язано з активізацією фронтальної діяльності та приходом холодного арктичного повітря.

Нагадаємо, перші дні жовтня 2025 року відзначилися мінливою погодою та температурними коливаннями. Однак надалі очікується вплив північно-західних повітряних потоків, що призведе до поступового похолодання, зміни атмосферного тиску, посилення вітру та періодичних опадів.