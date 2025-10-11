В Украине ожидаются заморозки: какой будет погода для разных регионов в середине октября (фото)

После сильных дождей в начале октября в Украине ожидается резкое снижение температуры, местами до заморозков. В некоторых регионах прогнозируют также дожди и грозы.

Первые дни октября 2025 года отметились переменчивой погодой — температурные колебания были ощутимыми, а количество осадков во многих областях уже превысило среднюю месячную норму. В дальнейшем ожидается влияние северо-западных воздушных потоков, что приведет к постепенному похолоданию, изменению атмосферного давления, усилению ветра и периодическим осадкам. Об этом сообщил синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, пишет "Телеграф".

С 11 по 13 октября ночная температура будет колебаться от +4 до +11 °С, днем — от +9 до +16 °С. Начиная с 14 октября, после прохождения холодного фронта, в большинстве регионов станет прохладнее: ночью +2...+8 °С, днем +6...+13 °С. На юге будет оставаться теплее благодаря влиянию моря. В промежутке с 15 по 17 октября на севере, востоке и в Карпатах возможны заморозки до -3 °С.

Кратковременное потепление ожидается 18 октября — температура повысится на 3-5 градусов. Однако уже 19-20 октября снова поступит холодный воздух с северо-запада Европы.

Осадки во второй декаде октября предполагаются в пределах нормы. Дожди и местами грозы наиболее вероятны 11, 13, 18 и 20 числа.

В целом погодные условия будут типичными для октября, без экстремальных проявлений. Синоптики советуют одеваться в соответствии с температурой и следить за обновлениями прогнозов от официальных источников.

Напомним, местные жители сняли смерч в Одессе над Черным морем 6 октября. На следующий день Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей предупредил об опасных метеорологических явлениях І уровня.

В частности, старшая научная сотрудница Украинского гидрометеорологического института Анастасия Чигарева заявила, что в климате уже запущены необратимые процессы, но дальнейшие изменения еще зависят от человечества. По ее словам, температура на Земле стремительно растет, а экстремальные погодные явления становятся все более частыми.