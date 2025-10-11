В Україні очікуються заморозки: якою буде погода для різних регіонів у середині жовтня (фото)

Після сильних дощів на початку жовтня в Україні очікується різке зниження температури, місцями до заморозків. У деяких регіонах прогнозують також дощі й грози.

Перші дні жовтня 2025 року відзначилися мінливою погодою — температурні коливання були відчутними, а кількість опадів у багатьох областях уже перевищила середню місячну норму. Надалі очікується вплив північно-західних повітряних потоків, що призведе до поступового похолодання, зміни атмосферного тиску, посилення вітру та періодичних опадів. Про це повідомив синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич, пише "Телеграф".

Погода в середині жовтня: коли будуть заморозки

З 11 по 13 жовтня нічна температура коливатиметься від +4 до +11 °С, вдень — від +9 до +16 °С. Починаючи з 14 жовтня, після проходження холодного фронту, в більшості регіонів стане прохолодніше: вночі +2…+8 °С, вдень +6…+13 °С. На півдні залишатиметься тепліше завдяки впливу моря. У проміжку з 15 по 17 жовтня на півночі, сході та в Карпатах можливі заморозки до -3 °С.

Короткочасне потепління очікується 18 жовтня — температура підвищиться на 3–5 градусів. Проте вже 19–20 жовтня знову надійде холодне повітря з північного заходу Європи.

Помаранчевим і червоним кольором показані райони з температурою вище за норму, блакитним і синім кольором – нижче за норму Фото: скриншот

Опади у другій декаді жовтня передбачаються в межах норми. Дощі й місцями грози найімовірніші 11, 13, 18 та 20 числа.

У цілому погодні умови будуть типовими для жовтня, без екстремальних проявів. Синоптики радять одягатися відповідно до температури та стежити за оновленнями прогнозів від офіційних джерел.

Нагадаємо, місцеві жителі зафільмували смерч в Одесі над Чорним морем 6 жовтня. Наступного дня Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів попередив про небезпечні метеорологічні явища І рівня.

Зокрема, старша наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Анастасія Чигарева заявила, що в кліматі вже запущені незворотні процеси, але подальші зміни ще залежать від людства. За її словами, температура на Землі стрімко росте, а екстремальні погодні явища стають все частішими.