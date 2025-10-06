"Гради розміром з яйце", потопи і посухи: погода в Україні стає все екстремальнішою, — вчена

Температура на Землі стрімко росте, а екстремальні погодні явища стають все частішими. Старша наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Анастасія Чигарева наголосила, що незворотні процеси вже запущені, але подальші кліматичні зміни ще залежать від людства.

Related video

"Зараз швидкість зміни температури на планеті Земля за останні 30-50 років є найстрімкішою за усі попередні періоди. (…) Так, на планеті були періоди, коли температура була вища на декілька градусів, ніж зараз, був час, коли було холодніше, але ніколи зміни не були настільки швидкими", — повідомила вчена в інтерв’ю "РБК-Україна".

Погода набирає екстремальності

Вона підкреслила, що "екстремальність" погодних умов росте, зокрема за один день може випасти кількамісячна норма опадів і такі випадки стають частішими. Коментуючи ймовірність затоплення прибережжя України через підвищення рівня Чорного і Азовського морів, вона пояснила, що науковці розробляють оптимістичні, песимістичні і помірні сценарії. Однак усе залежить від того, людство пом'якшить свій вплив на клімат чи руйнуватиме його ще завзятіше.

"Треба розуміти, що поки виникне реальна загроза підтоплення прибережжя України, ми вже відчуємо неймовірну екстремальність погоди: гради розміром з яйце, шквали, вітри, величезну кількість опадів, яка замінюватиметься неймовірною спекою. Тобто, якщо танення льодовиків з ймовірним затопленням відбудеться, то це вже буде не найбільшою нашою проблемою. Тому з одного боку, апокаліптичним заголовкам не треба на 100% довіряти, з іншого – маємо розуміти, що незворотні процеси вже запущені і серйозність цих змін дуже велика. Якщо людство зволікатиме із адаптацією до зміни клімату, апокаліптичні заголовки стануть нашою реальністю", — запевнила Чигарева.

Вона наголосила, що океан вже "досить сильно нагрівся", а 2024 рік був найтеплішим для України за всю історію спостережень.

"Через нагрівання океану і атмосфери утворюються дуже сильні шторми, тайфуни, крім того, вони почастішали. У США тепер раніше починається сезон штормів. Ми вже не зупинимо цю реальність, але маємо хоча б не посилювати цей ефект", — додала наукова співробітниця.

На які зміни слід чекати в Україні

Вчена нагадала, що кілька років тому в Україні вже видався травень з нехарактерними інтенсивними опадами. У червні 2024 року декількамісячна норма опадів випадає у Києві, і цьогоріч теж є подібні випадки. Поки в Одесі стають частішими сильні дощі, на сході навпаки фіксують інтенсивні тривалі посухи.

"Для деяких регіонів екстремальність може проявлятися не тільки в кількості опадів, а в формуванні таких несприятливих явищ як град великого розміру і частоти повторюваності. Цього року він став серйозною проблемою для сільського господарства. А ще через не зовсім коректне землекористування можуть посилитись пилові бурі. Вони трапляються не лише на півдні, в Києві кілька років тому теж була буря", — спрогнозувала Чигарева.

З її слів, несприятливі явища тільки зростатимуть, і залежно від областей зміна клімату матиме різні прояви. Зокрема, у забудованому бетоном Києві це — спека і неможливість справлятися з великою кількістю опадів, бо каналізаційна система до цього не пристосована.

"Тенденції показують, що затоки холодного повітря ставатимуть слабшими і рідшими, відповідно екстремальний сніг, екстремальні морози не загрожують Україні. Вони можливі, але їх частота і інтенсивність зменшуватимуться", — додала експертка.

Зима в Україні теплішає і зсувається

Наукова співробітниця розповіла, що тривалість зимового періоду, коли середня температура падає нижче нуля, зменшується. Окрім того, сезони зміщуються на один місяць. Тобто метеорологічна зима в Україні вже починається не з грудня, а ближче до січня. Закінчується ж вона не наприкінці лютого, а в березні.

"При цьому тривалість теплих сезонів, коли температура вище 5-15 градусів, зростає. Це означає, що у деяких територіях можемо декілька разів засівати певні культури. Але оскільки режим зволоження теж змінюється, то не можемо однозначно сказати, що це для нас вигідно", — зазначила Чигарева.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди в Україні на 7 жовтня. У деяких регіонах завтра очікуються дощі.

Синоптики спрогнозували сувору зиму в Україні з сильними снігопадами та арктичними морозами. Однак в Укргідрометцентрі пояснили, чому довіряти цій інформації не варто.