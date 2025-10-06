Циклон спричинить дощі в Україні: Діденко розповіла, де буде найхолодніше (карта)

На півдні Україні розташувався циклон, який принесе в частину регіонів опади. Температура при цьому, за прогнозом погоди від синоптикині Наталки Діденко, залишатиметься неоднорідною.

Вівторок дивуватиме українців осіннім дощем та прохолодою. Про це 6 жовтня попередила у своєму Telegram-каналі синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на завтра

"Циклон, що розташувався на півдні, разом із своїми атмосферними фронтами завтра стане причиною дощів на Одещині, Вінниччині, у Тернопільській, Хмельницькій областях", — попередила вона.

Згаданий циклон на мапі Фото: Telegram/Наталка Діденко

У решті регіонів буде сухо. Температура повітря залишається неоднорідною: найхолодніше буде на заході — від +9 до +12 градусів, а найтепліше на півдні й сході — від +15 до +21. У північних областях стовпчики термометрів фіксуватимуть 12-14 градусів тепла, у центральних — від 12 до 16 тепла, а в Дніпропетровській області — аж до +18.

Прогноз погоди у Києві

У Києві 7 жовтня істотних опадів не очікується. Температура вдень підніметься до +14 градусів.

"Вогкість та віруси підстерігають, маскуйтеся вітамінами, теплими куртками, чаями й пухнастими котами", — додала Діденко.

Нагадаємо, синоптики MkWeather попередили, що в Україні цього року буде сувора зима з арктичними морозами та сильними снігопадами. Однак синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха наголосила, що спиратись на такий прогноз не слід.

Також синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, яка погода чекає на українців у жовтні 2025. Вона попередила, що другий місяць осені дивуватиме температурними контрастами.