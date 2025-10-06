Циклон повлечет за собой дожди в Украине: Диденко рассказала, где будет холоднее всего (карта)

На юге Украины расположился циклон, который принесет в часть регионов осадки. Температура при этом, по прогнозу погоды от синоптика Наталки Диденко, будет оставаться неоднородной.

Related video

Вторник будет удивлять украинцев осенним дождем и прохладой. Об этом 6 октября предупредила в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на завтра

"Циклон, расположившийся на юге, вместе со своими атмосферными фронтами завтра станет причиной дождей в Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях", — предупредила она.

Упомянутый циклон на карте Фото: Telegram/Наталка Діденко

В остальных регионах будет сухо. Температура воздуха остается неоднородной: холоднее всего будет на западе — от +9 до +12 градусов, а теплее всего на юге и востоке — от +15 до +21. В северных областях столбики термометров будут фиксировать 12-14 градусов тепла, в центральных — от 12 до 16 тепла, а в Днепропетровской области — до +18.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве 7 октября существенных осадков не ожидается. Температура днем поднимется до +14 градусов.

"Сырость и вирусы подстерегают, маскируйтесь витаминами, теплыми куртками, чаями и пушистыми котами", — добавила Диденко.

Напомним, синоптики MkWeather предупредили, что в Украине в этом году будет суровая зима с арктическими морозами и сильными снегопадами. Однако синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что опираться на такой прогноз не следует.

Также синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какая погода ждет украинцев в октябре 2025. Она предупредила, что второй месяц осени будет удивлять температурными контрастами.