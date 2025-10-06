"Грады размером с яйцо", потопы и засухи: погода в Украине становится все экстремальнее, — ученая

Температура на Земле стремительно растет, а экстремальные погодные явления становятся все более частыми. Старшая научная сотрудница Украинского гидрометеорологического института Анастасия Чигарева отметила, что необратимые процессы уже запущены, но дальнейшие климатические изменения еще зависят от человечества.

Related video

"Сейчас скорость изменения температуры на планете Земля за последние 30-50 лет является самой стремительной за все предыдущие периоды. (...) Да, на планете были периоды, когда температура была выше на несколько градусов, чем сейчас, было время, когда было холоднее, но никогда изменения не были настолько быстрыми", — сообщила ученая в интервью "РБК-Украина".

Погода набирает экстремальности

Она подчеркнула, что "экстремальность" погодных условий растет, в частности за один день может выпасть многомесячная норма осадков и такие случаи становятся более частыми. Комментируя вероятность затопления прибрежных районов Украины из-за повышения уровня Черного и Азовского морей, она пояснила, что ученые разрабатывают оптимистические, пессимистические и умеренные сценарии. Однако все зависит от того, смягчит ли человечество свое влияние на климат или будет разрушать его еще упорнее.

"Надо понимать, что пока возникнет реальная угроза подтопления прибрежных районов Украины, мы уже почувствуем невероятную экстремальность погоды: град размером с яйцо, шквалы, ветры, огромное количество осадков, которое будет заменяться невероятной жарой. То есть, если таяние ледников с вероятным затоплением произойдет, то это уже будет не самой большой нашей проблемой. Поэтому с одной стороны, апокалиптическим заголовкам не надо на 100% доверять, с другой — должны понимать, что необратимые процессы уже запущены и серьезность этих изменений очень велика. Если человечество будет медлить с адаптацией к изменению климата, апокалиптические заголовки станут нашей реальностью", — заверила Чигарева.

Она подчеркнула, что океан уже "достаточно сильно нагрелся", а 2024 год был самым теплым для Украины за всю историю наблюдений.

"Из-за нагрева океана и атмосферы образуются очень сильные штормы, тайфуны, кроме того, они участились. В США теперь раньше начинается сезон штормов. Мы уже не остановим эту реальность, но должны хотя бы не усиливать этот эффект", — добавила научная сотрудница.

Каких изменений следует ждать в Украине

Ученая напомнила, что несколько лет назад в Украине уже выдался май с нехарактерными интенсивными осадками. В июне 2024 года многомесячная норма осадков выпадает в Киеве, и в этом году тоже есть подобные случаи. Пока в Одессе учащаются сильные дожди, на востоке наоборот фиксируют интенсивные длительные засухи.

"Для некоторых регионов экстремальность может проявляться не только в количестве осадков, а в формировании таких неблагоприятных явлений как град большого размера и частоты повторяемости. В этом году он стал серьезной проблемой для сельского хозяйства. А еще из-за не совсем корректного землепользования могут усилиться пылевые бури. Они случаются не только на юге, в Киеве несколько лет назад тоже была буря", — спрогнозировала Чигарева.

По ее словам, неблагоприятные явления будут только расти, и в зависимости от областей изменение климата будет иметь разные проявления. В частности, в застроенном бетоном Киеве это — жара и невозможность справляться с большим количеством осадков, потому что канализационная система к этому не приспособлена.

"Тенденции показывают, что заливы холодного воздуха будут становиться слабее и реже, соответственно экстремальный снег, экстремальные морозы не угрожают Украине. Они возможны, но их частота и интенсивность будут уменьшаться", — добавила эксперт.

Зима в Украине теплеет и сдвигается

Научная сотрудница рассказала, что продолжительность зимнего периода, когда средняя температура падает ниже нуля, уменьшается. Кроме того, сезоны смещаются на один месяц. То есть метеорологическая зима в Украине уже начинается не с декабря, а ближе к январю. Заканчивается же она не в конце февраля, а в марте.

"При этом продолжительность теплых сезонов, когда температура выше 5-15 градусов, растет. Это означает, что в некоторых территориях можем несколько раз засевать определенные культуры. Но поскольку режим увлажнения тоже меняется, то не можем однозначно сказать, что это для нас выгодно", — отметила Чигарева.

Напомним, синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды в Украине на 7 октября. В некоторых регионах завтра ожидаются дожди.

Синоптики спрогнозировали суровую зиму в Украине с сильными снегопадами и арктическими морозами. Однако в Укргидрометцентре объяснили, почему доверять этой информации не стоит.