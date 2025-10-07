На Одесу насувається негода: над морем помітили смерч, оголошено І рівень небезпеки (відео)

Метеорологи прогнозують негоду в Одесі протягом доби 8 жовтня. В місті та в Одеській області очікується значний дощ. Над морем одесити напередодні помітили смерч.

Місцеві жителі зафільмували смерч в Одесі над Чорним морем 6 жовтня. Наступного дня Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів попередив про небезпечні метеорологічні явища І рівня.

Жителів Одеської області попереджають про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) протягом доби 8 жовтня. Вдень в регіоні очікується значний дощ і північно-східний вітер зі швидкістю 15-20 м/с.

В обласному центрі сильно дощитиме не лише вдень, а й уранці.

За прогнозом "Укргідрометцентру", температура повітря в Одесі вдень 8 жовтня сягатиме +14…+16 градусів.

В Гідрометеорологічному центрі попереджають про негоду в Одесі 8 жовтня Фото: Facebook

В Одеській міській раді закликали містян не лишати автотранспорт під деревами, лініями електропередачі та на решітках дощоприймачів, а також попередили про посилення мінної небезпеки на пляжах через шторм.

Негода в Одесі: що відомо

Через аномальну кількість опадів 30 вересня в Одесі стався потоп, кількість жертв негоди сягнула 10 осіб. Стихія пошкодила близько 300 приватних і 400 багатоквартирних будинків.

Синоптикиня Віра Балабух в інтерв'ю від 2 жовтня попереджала, що інші великі міста, зокрема Київ, може затопити, як Одесу, що тенденція до підвищення температури повітря призводить до посилення опадів.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області 4 жовтня попереджали, що внаслідок потопу в Одесі погіршилася якість питної води та зросли ризики спалахів гострих кишкових інфекцій.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов 6 жовтня повідомляв, що комунальні служби міста готуються до 12-годинної зливи, прогнозованої на наступний день. Через погіршення погоди в Одесі школи, дитячі садочки та позашкільні заклади перейшли на дистанційний формат роботи.