Наслідки потопу в Одесі: містян попередили про загрозу отруєнь, як себе убезпечити

Внаслідок підтоплень в Одеській області погіршився санітарний стан та зріс ризик епідемічних ускладнень, зокрема йдеться про поширення інфекцій та харчові отруєння. Фахівці повідомили результати контролю якості питної води.

"Під час паводків можливі пошкодження систем водопостачання та водовідведення, внаслідок чого погіршується якість питної води та зростає ризик виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій, які передаються водним шляхом (вірусний гепатит А, дизентерія, ротавірусна інфекція тощо) серед населення. Також можливе зараження людей паразитарними захворюваннями та зооантропонозними інфекціями (лептоспіроз, туляремія), що передаються від щурів, мишей, та забруднення контактних об’єктів (продукти харчування, побутові предмети та інше)", — попередили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області 4 жовтня.

Наслідки потопу в Одесі: правила безпеки

Жителів регіону закликають:

Пити та використовувати для приготування їжі бутильовану воду або водопровідну, якщо вона відповідає гігієнічним нормативам.

Якщо немає доступу до води гарантованої якості, обов’язково кип’ятити питну воду. Особливо з джерел, які були підтоплені.

Не вживати продукти невідомого походження та продукти, які були підтоплені, забруднені або пошкоджені.

Обов'язково обробляти їжу термічно, а овочі, фрукти або ягоди промивати гарячою водою та обдавати окропом.

Дотримуватись правил особистої гігієни та гігієни житла.

Ретельно мити руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування вбиральні. Якщо немає доступу до якісної води, використовувати антисептик.

Окрім того, якщо приміщення було затоплене, є ризик забруднення каналізаційними водами. В такому разі необхідно мити й обробляти антисептиком руки після кожного контакту з предметами, які були у воді. Також потрібно ретельно очистити й продезінфікувати усі поверхні, особливо забруднений посуд і домашні речі. Дезінфекції підлягає усе майно, яке було затоплене.

"У разі виявлення будь-яких ознак кишкової інфекції (підвищення температури тіла, болі в животі, нудота, блювання, пронос, кашель, висипи на тілі, пожовтіння шкіри, склер очей) необхідно терміново звернутись до лікувального закладу за медичною допомогою. Застерігаємо — самолікування небезпечне для здоров’я", — наголосили в Держпродспоживслужбі.

Потоп в Одесі: яка якість води в регіоні

6 жовтня в Одеському обласному центрі контролю та профiлактики хвороб проінформували, що рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції у місті й районі перебуває в межах сезонних показників. Однак спеціалісти ведуть посилений моніторинг, щоб не упустити надзвичайну ситуацію в разі її виникнення.

Окрім того, був проведений контроль якості питної води. Щоденні лабораторні дослідження проб води з централізованих та альтернативних джерел (бюветів) в Одесі й Чорноморську за 1-3 жовтня дали результати, які відповідають санітарним нормам. Проте робота триває, і особливу увагу приділяють профілактичній роботі серед дітей та молоді.

Ризик інфекцій і отруєнь в Одесі: як себе убезпечити

В центрі контролю рекомендують:

вживати лише бутильовану або кип’ячену воду;

не використовувати для пиття або приготування їжі воду з джерел, які могли бути підтоплені;

ретельно мити овочі та фрукти;

дотримуватись правил зберігання харчових продуктів;

не купувати їжу у невстановлених місцях;

обов’язково мити руки після вулиці або перед їдою;

якщо з'явились симптоми кишкової інфекції (нудота, блювання, біль у животі, діарея, підвищена температура), негайно звертатися до лікаря.

"Епідемічна ситуація залишається під постійним контролем", — запевнила пресслужба.

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов опублікував карту зони ризику, де найбільша загроза підтоплень. Він попередив, що за оцінкою експертів аномальні опади випадатимуть частіше.

