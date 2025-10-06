Последствия потопа в Одессе: горожан предупредили об угрозе отравлений, как себя обезопасить

В результате подтоплений в Одесской области ухудшилось санитарное состояние и вырос риск эпидемических осложнений, в частности речь идет о распространении инфекций и пищевых отравлениях. Специалисты сообщили результаты контроля качества питьевой воды.

"Во время паводков возможны повреждения систем водоснабжения и водоотведения, в результате чего ухудшается качество питьевой воды и возрастает риск возникновения вспышек острых кишечных инфекций, передающихся водным путем (вирусный гепатит А, дизентерия, ротавирусная инфекция и т.д.) среди населения. Также возможно заражение людей паразитарными заболеваниями и зооантропонозными инфекциями (лептоспироз, туляремия), которые передаются от крыс, мышей, и загрязнение контактных объектов (продукты питания, бытовые предметы и прочее)", — предупредили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области 4 октября.

Последствия потопа в Одессе: правила безопасности

Жителей региона призывают:

Пить и использовать для приготовления пищи бутилированную воду или водопроводную, если она соответствует гигиеническим нормативам.

Если нет доступа к воде гарантированного качества, обязательно кипятить питьевую воду. Особенно из источников, которые были подтоплены.

Не употреблять продукты неизвестного происхождения и продукты, которые были подтоплены, загрязнены или повреждены.

Обязательно обрабатывать пищу термически, а овощи, фрукты или ягоды промывать горячей водой и обдавать кипятком.

Соблюдать правила личной гигиены и гигиены жилья.

Тщательно мыть руки с мылом перед употреблением пищи, после возвращения с улицы и после каждого посещения уборной. Если нет доступа к качественной воде, использовать антисептик.

Кроме того, если помещение было затоплено, есть риск загрязнения канализационными водами. В таком случае необходимо мыть и обрабатывать антисептиком руки после каждого контакта с предметами, которые были в воде. Также нужно тщательно очистить и продезинфицировать все поверхности, особенно загрязненную посуду и домашние вещи. Дезинфекции подлежит все имущество, которое было затоплено.

"В случае выявления каких-либо признаков кишечной инфекции (повышение температуры тела, боли в животе, тошнота, рвота, понос, кашель, сыпь на теле, пожелтение кожи, склер глаз) необходимо срочно обратиться в лечебное учреждение за медицинской помощью. Предостерегаем — самолечение опасно для здоровья", — отметили в Госпродпотребслужбе.

Потоп в Одессе: какое качество воды в регионе

6 октября в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней проинформировали, что уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в городе и районе находится в пределах сезонных показателей. Однако специалисты ведут усиленный мониторинг, чтобы не упустить чрезвычайную ситуацию в случае ее возникновения.

Кроме того, был проведен контроль качества питьевой воды. Ежедневные лабораторные исследования проб воды из централизованных и альтернативных источников (бюветов) в Одессе и Черноморске за 1-3 октября дали результаты, соответствующие санитарным нормам. Тем не менее работа продолжается, и особое внимание уделяется профилактической работе среди детей и молодежи.

Риск инфекций и отравлений в Одессе: как себя обезопасить

В центре контроля рекомендуют:

употреблять только бутилированную или кипяченую воду;

не использовать для питья или приготовления пищи воду из источников, которые могли быть подтоплены;

тщательно мыть овощи и фрукты;

соблюдать правила хранения пищевых продуктов;

не покупать еду в неустановленных местах;

обязательно мыть руки после улицы или перед едой;

если появились симптомы кишечной инфекции (тошнота, рвота, боль в животе, диарея, повышенная температура), немедленно обращаться к врачу.

"Эпидемическая ситуация остается под постоянным контролем", — заверила пресс-служба.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал карту зоны риска, где наибольшая угроза подтоплений. Он предупредил, что по оценке экспертов аномальные осадки будут выпадать чаще.

