Украина

В Одессе объявили штормовое предупреждение: где наибольшая угроза подтоплений (видео, карта)

Горожан предупредили об угрозе нового потопа в Одессе
Одессе, которая с 30 сентября на 1 октября пострадала от потопа, снова грозят сильные дожди | Фото: ГСЧС

Жителей Одессы предупредили, что до конца дня ожидается ливень. Мэр Геннадий Труханов указал на районы и улицы, которые находятся в зоне риска, и напомнил о правилах безопасности.

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупредил о метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности. В Одессе объявлено штурмовое предупреждение. Об этом 4 октября сообщили на официальном сайте города.

"В следующие 1-2 часа ожидается значительный дождь, сохранится до конца дня", — подчеркнула мэрия.

В соцсетях в 11:20 передали, что Одессу уже начинает затапливать. На видео с места событий видно, как машины под дождем движутся по дороге, залитой водой.

Сильные дожди в Одессе: где наиболее опасно

"Сегодня мы провели комиссию ТЭБ и ЧС и определили районы и улицы, которые имеют наибольший риск подтоплений", — сообщал 3 октября в своем Telegram-канале городской голова Геннадий Труханов.

В зону риска вошли:

  • ул. Известковая;
  • ул. Приморская;
  • Атамана Головатого и ул. Черноморского казачества;
  • Великофонтанская балка (от ул. Длинной по ул. Рыбацкая балка, ул. Золотой берег);
  • Балка Водяная (ул. Балковская);
  • Аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);
  • ж/м Преображенский (в пределах улиц Ученическая, Магистральная и Сосюры);
  • ул. Умова до ул. Промышленной;
  • микрорайон "Троицкое" (в пределах улиц Житомирской, Путевой, Новикова и Малишевского);
  • восточная и южная части Юго-Западного жилого массива (от 1-й ст. Люстдорфской дороги до площади Толбухина);
  • ж/м Таирова (район перекрестка улиц Королева и Костанди);
  • ул. Евгения Чикаленко;
  • западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);
  • мкр. "Лузановка";
  • мкр. "Кривая Балка";
  • ул. Викандера и Ларсена (бывшая 8-го Марта);
  • Черноморская балка (пос. Черноморка);
  • ул. Дача Ковалевского (спуск к пляжу Монастырский);
  • Среднефонтанская балка (район 10-й станции Большого Фонтана);
  • Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);
  • Французский бульвар (от улицы Академической до Трассы здоровья);
  • Крыжановская балка;
  • ул. семьи Глодан
  • проспект Небесной сотни;
  • ул. Князя Ярослава Мудрого;
  • ул. Химическая (угол Промышленной);
  • ул. Инглези;
  • ул. Варненская;
  • ул. Церковная угол Атамана Чепиги;
  • ул. Приморская угол Газового переулка;
  • 5 станция Фонтана.
Городские власти создали карту зоны риска подтоплений в Одессе
Зона риска в Одессе на карте
Фото: Геннадий

"Эксперты предупреждают: из-за изменения климата такие природные явления будут становиться более частыми. Поэтому нам нужно быть максимально бдительными", — подчеркнул мэр Одессы.

Сильные дожди в Одессе: правила безопасности

Труханов призвал местных жителей помнить о пяти правилах:

  1. в случае ливня не оставаться в подвалах или полуподвалах;
  2. ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ к ним во время угрозы;
  3. жители частного сектора должны быть готовы эвакуироваться по первому требованию спасателей;
  4. если есть риск подтопления, нужно покинуть дом заранее, находиться в безопасных районах или обращаться в районные администрации;
  5. избегать низин, оврагов и открытых пространств во время ливней.

"Прошу каждого из вас отнестись к этим правилам с максимальной серьезностью. Берегите себя и своих близких", — добавил городской голова.

Напомним, по состоянию на 1 октября только в Киевском районе Одессы в результате непогоды были подтоплены почти 400 жилых домов. За сутки в городе выпало 94 мм осадков — более 220% месячной нормы для сентября.

В ГСЧС информировали, что из-за непогоды, которая бушевала с ночи 30 сентября, в городе погибли 9 человек, в том числе ребенок. Впоследствии количество погибших возросло до 10 человек.

Синоптик Вера Балабух предупредила, что к потопу привело аномальное количество осадков, и такие ливни могут угрожать и другим крупным городам Украины.