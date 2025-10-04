В Одессе объявили штормовое предупреждение: где наибольшая угроза подтоплений (видео, карта)

Жителей Одессы предупредили, что до конца дня ожидается ливень. Мэр Геннадий Труханов указал на районы и улицы, которые находятся в зоне риска, и напомнил о правилах безопасности.

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупредил о метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности. В Одессе объявлено штурмовое предупреждение. Об этом 4 октября сообщили на официальном сайте города.

"В следующие 1-2 часа ожидается значительный дождь, сохранится до конца дня", — подчеркнула мэрия.

В соцсетях в 11:20 передали, что Одессу уже начинает затапливать. На видео с места событий видно, как машины под дождем движутся по дороге, залитой водой.

Сильные дожди в Одессе: где наиболее опасно

"Сегодня мы провели комиссию ТЭБ и ЧС и определили районы и улицы, которые имеют наибольший риск подтоплений", — сообщал 3 октября в своем Telegram-канале городской голова Геннадий Труханов.

В зону риска вошли:

ул. Известковая;

ул. Приморская;

Атамана Головатого и ул. Черноморского казачества;

Великофонтанская балка (от ул. Длинной по ул. Рыбацкая балка, ул. Золотой берег);

Балка Водяная (ул. Балковская);

Аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);

ж/м Преображенский (в пределах улиц Ученическая, Магистральная и Сосюры);

ул. Умова до ул. Промышленной;

микрорайон "Троицкое" (в пределах улиц Житомирской, Путевой, Новикова и Малишевского);

восточная и южная части Юго-Западного жилого массива (от 1-й ст. Люстдорфской дороги до площади Толбухина);

ж/м Таирова (район перекрестка улиц Королева и Костанди);

ул. Евгения Чикаленко;

западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);

мкр. "Лузановка";

мкр. "Кривая Балка";

ул. Викандера и Ларсена (бывшая 8-го Марта);

Черноморская балка (пос. Черноморка);

ул. Дача Ковалевского (спуск к пляжу Монастырский);

Среднефонтанская балка (район 10-й станции Большого Фонтана);

Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);

Французский бульвар (от улицы Академической до Трассы здоровья);

Крыжановская балка;

ул. семьи Глодан

проспект Небесной сотни;

ул. Князя Ярослава Мудрого;

ул. Химическая (угол Промышленной);

ул. Инглези;

ул. Варненская;

ул. Церковная угол Атамана Чепиги;

ул. Приморская угол Газового переулка;

5 станция Фонтана.

Зона риска в Одессе на карте Фото: Геннадий

"Эксперты предупреждают: из-за изменения климата такие природные явления будут становиться более частыми. Поэтому нам нужно быть максимально бдительными", — подчеркнул мэр Одессы.

Сильные дожди в Одессе: правила безопасности

Труханов призвал местных жителей помнить о пяти правилах:

в случае ливня не оставаться в подвалах или полуподвалах; ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ к ним во время угрозы; жители частного сектора должны быть готовы эвакуироваться по первому требованию спасателей; если есть риск подтопления, нужно покинуть дом заранее, находиться в безопасных районах или обращаться в районные администрации; избегать низин, оврагов и открытых пространств во время ливней.

"Прошу каждого из вас отнестись к этим правилам с максимальной серьезностью. Берегите себя и своих близких", — добавил городской голова.

Напомним, по состоянию на 1 октября только в Киевском районе Одессы в результате непогоды были подтоплены почти 400 жилых домов. За сутки в городе выпало 94 мм осадков — более 220% месячной нормы для сентября.

В ГСЧС информировали, что из-за непогоды, которая бушевала с ночи 30 сентября, в городе погибли 9 человек, в том числе ребенок. Впоследствии количество погибших возросло до 10 человек.

Синоптик Вера Балабух предупредила, что к потопу привело аномальное количество осадков, и такие ливни могут угрожать и другим крупным городам Украины.