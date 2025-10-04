В Одессе объявили штормовое предупреждение: где наибольшая угроза подтоплений (видео, карта)
Жителей Одессы предупредили, что до конца дня ожидается ливень. Мэр Геннадий Труханов указал на районы и улицы, которые находятся в зоне риска, и напомнил о правилах безопасности.
Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупредил о метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности. В Одессе объявлено штурмовое предупреждение. Об этом 4 октября сообщили на официальном сайте города.
"В следующие 1-2 часа ожидается значительный дождь, сохранится до конца дня", — подчеркнула мэрия.
В соцсетях в 11:20 передали, что Одессу уже начинает затапливать. На видео с места событий видно, как машины под дождем движутся по дороге, залитой водой.
Сильные дожди в Одессе: где наиболее опасно
"Сегодня мы провели комиссию ТЭБ и ЧС и определили районы и улицы, которые имеют наибольший риск подтоплений", — сообщал 3 октября в своем Telegram-канале городской голова Геннадий Труханов.
В зону риска вошли:
- ул. Известковая;
- ул. Приморская;
- Атамана Головатого и ул. Черноморского казачества;
- Великофонтанская балка (от ул. Длинной по ул. Рыбацкая балка, ул. Золотой берег);
- Балка Водяная (ул. Балковская);
- Аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);
- ж/м Преображенский (в пределах улиц Ученическая, Магистральная и Сосюры);
- ул. Умова до ул. Промышленной;
- микрорайон "Троицкое" (в пределах улиц Житомирской, Путевой, Новикова и Малишевского);
- восточная и южная части Юго-Западного жилого массива (от 1-й ст. Люстдорфской дороги до площади Толбухина);
- ж/м Таирова (район перекрестка улиц Королева и Костанди);
- ул. Евгения Чикаленко;
- западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);
- мкр. "Лузановка";
- мкр. "Кривая Балка";
- ул. Викандера и Ларсена (бывшая 8-го Марта);
- Черноморская балка (пос. Черноморка);
- ул. Дача Ковалевского (спуск к пляжу Монастырский);
- Среднефонтанская балка (район 10-й станции Большого Фонтана);
- Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);
- Французский бульвар (от улицы Академической до Трассы здоровья);
- Крыжановская балка;
- ул. семьи Глодан
- проспект Небесной сотни;
- ул. Князя Ярослава Мудрого;
- ул. Химическая (угол Промышленной);
- ул. Инглези;
- ул. Варненская;
- ул. Церковная угол Атамана Чепиги;
- ул. Приморская угол Газового переулка;
- 5 станция Фонтана.
"Эксперты предупреждают: из-за изменения климата такие природные явления будут становиться более частыми. Поэтому нам нужно быть максимально бдительными", — подчеркнул мэр Одессы.
Сильные дожди в Одессе: правила безопасности
Труханов призвал местных жителей помнить о пяти правилах:
- в случае ливня не оставаться в подвалах или полуподвалах;
- ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ к ним во время угрозы;
- жители частного сектора должны быть готовы эвакуироваться по первому требованию спасателей;
- если есть риск подтопления, нужно покинуть дом заранее, находиться в безопасных районах или обращаться в районные администрации;
- избегать низин, оврагов и открытых пространств во время ливней.
"Прошу каждого из вас отнестись к этим правилам с максимальной серьезностью. Берегите себя и своих близких", — добавил городской голова.
Напомним, по состоянию на 1 октября только в Киевском районе Одессы в результате непогоды были подтоплены почти 400 жилых домов. За сутки в городе выпало 94 мм осадков — более 220% месячной нормы для сентября.
В ГСЧС информировали, что из-за непогоды, которая бушевала с ночи 30 сентября, в городе погибли 9 человек, в том числе ребенок. Впоследствии количество погибших возросло до 10 человек.
Синоптик Вера Балабух предупредила, что к потопу привело аномальное количество осадков, и такие ливни могут угрожать и другим крупным городам Украины.