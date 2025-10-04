Підтримайте нас RU
В Одесі оголосили штормове попередження: де найбільша загроза підтоплень (відео, карта)

Містян попередили про загрозу нового потопу в Одесі
Одесі, яка з 30 вересня на 1 жовтня постраждала від потопу, знову загрожують сильні дощі | Фото: ДСНС

Мешканців Одеси попередили, що до кінця дня очікується злива. Мер Геннадій Труханов вказав на райони й вулиці, які перебувають у зоні ризику, та нагадав про правила безпеки.

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попередив про метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності. В Одесі оголошене штурмове попередження. Про це 4 жовтня повідомили на офіційному сайті міста.

"У наступні 1-2 години очікується значний дощ, збережеться до кінця дня", — підкреслила мерія.

У соцмережах об 11:20 передали, що Одесу вже починає затоплювати. На відео з місця подій видно, як машини під дощем рухаються дорогою, залитою водою.

Сильні дощі в Одесі: де найбільш небезпечно

"Сьогодні ми провели комісію ТЕБ і НС та визначили райони й вулиці, які мають найбільший ризик підтоплень", — повідомляв 3 жовтня у своєму Telegram-каналі міський голова Геннадій Труханов.

До зони ризику увійшли:

  • вул. Вапняна;
  • вул. Приморська;
  • вул. Отамана Головатого та вул. Чорноморського козацтва;
  • Великофонтанська балка (від вул. Довгої по вул. Рибальська балка, вул. Золотий берег);
  • Балка Водяна (вул. Балківська);
  • Аркадійська балка (Центральна алея, вул. Генуезька);
  • ж/м Преображенський (в межах вулиць Учнівська, Магістральна та Сосюри);
  • вул. Умова до вул. Промислової;
  • мікрорайон "Троїцьке" (в межах вулиць Житомирської, Путівної, Новикова та Малішевського);
  • східна та південна частини Південно-Західного житлового масиву (від 1-ї ст. Люстдорфської дороги до площі Толбухіна);
  • ж/м Таїрова (район перехрестя вулиць Корольова та Костанді);
  • вул. Євгена Чикаленка;
  • західна частина Пересипського району (приватний сектор вздовж залізної дороги);
  • мкр. "Лузанівка";
  • мкр. "Крива Балка";
  • вул. Вікандера і Ларсена (колишня 8-го Березня);
  • Чорноморська балка (сел. Чорноморка);
  • вул. Дача Ковалевського (спуск до пляжу Монастирський);
  • Середньофонтанська балка (район 10-ї станції Великого Фонтану);
  • Балка Карантинна (Карантинний та Польський узвози);
  • Французький бульвар (від вулиці Академічної до Траси здоров’я);
  • Крижанівська балка;
  • вул. сімʼї Глодан
  • проспект Небесної сотні;
  • вул. Князя Ярослава Мудрого;
  • вул. Хімічна (ріг Промислової);
  • вул. Інглезі;
  • вул. Варненська;
  • вул. Церковна ріг Отамана Чепіги;
  • вул. Приморська ріг Газового провулку;
  • 5 станція Фонтану.
Міська влада створила карту зони ризику підтоплень в Одесі
Зона ризику в Одесі на карті
Фото: Геннадій Труханов / Telegram

"Експерти попереджають: через зміни клімату такі природні явища ставатимуть частішими. Тому нам потрібно бути максимально пильними", — наголосив мер Одеси.

Сильні дощі в Одесі: правила безпеки

Труханов закликав місцевих жителів пам'ятати про п'ять правил:

  1. у разі зливи не залишатись у підвалах або напівпідвалах;
  2. ОСББ з підземними паркінгами мають закривати доступ до них під час загрози;
  3. жителі приватного сектору мають бути готові евакуюватись за першою вимогою рятувальників;
  4. якщо є ризик підтоплення, потрібно залишити дім заздалегідь, перебувати у безпечних районах або звертатись до районних адміністрацій;
  5. уникати низин, ярів та відкритих просторів під час злив.

"Прошу кожного з вас поставитися до цих правил з максимальною серйозністю. Бережіть себе та своїх близьких", — додав міський голова.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня лише у Київському районі Одеси внаслідок негоди були підтоплені майже 400 житлових будинків. За добу у місті випало 94 мм опадів — понад 220% місячної норми для вересня.

У ДСНС інформували, що через негоду, яка вирувала з ночі 30 вересня, у місті загинули 9 осіб, в тому числі дитина. Згодом кількість загиблих зросла до 10 людей.

Синоптикиня Віра Балабух попередила, що до потопу призвела аномальна кількість опадів, і такі зливи можуть загрожувати й іншим великим містам України.