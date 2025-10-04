В Одесі оголосили штормове попередження: де найбільша загроза підтоплень (відео, карта)

Мешканців Одеси попередили, що до кінця дня очікується злива. Мер Геннадій Труханов вказав на райони й вулиці, які перебувають у зоні ризику, та нагадав про правила безпеки.

Related video

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попередив про метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності. В Одесі оголошене штурмове попередження. Про це 4 жовтня повідомили на офіційному сайті міста.

"У наступні 1-2 години очікується значний дощ, збережеться до кінця дня", — підкреслила мерія.

У соцмережах об 11:20 передали, що Одесу вже починає затоплювати. На відео з місця подій видно, як машини під дощем рухаються дорогою, залитою водою.

Сильні дощі в Одесі: де найбільш небезпечно

"Сьогодні ми провели комісію ТЕБ і НС та визначили райони й вулиці, які мають найбільший ризик підтоплень", — повідомляв 3 жовтня у своєму Telegram-каналі міський голова Геннадій Труханов.

До зони ризику увійшли:

вул. Вапняна;

вул. Приморська;

вул. Отамана Головатого та вул. Чорноморського козацтва;

Великофонтанська балка (від вул. Довгої по вул. Рибальська балка, вул. Золотий берег);

Балка Водяна (вул. Балківська);

Аркадійська балка (Центральна алея, вул. Генуезька);

ж/м Преображенський (в межах вулиць Учнівська, Магістральна та Сосюри);

вул. Умова до вул. Промислової;

мікрорайон "Троїцьке" (в межах вулиць Житомирської, Путівної, Новикова та Малішевського);

східна та південна частини Південно-Західного житлового масиву (від 1-ї ст. Люстдорфської дороги до площі Толбухіна);

ж/м Таїрова (район перехрестя вулиць Корольова та Костанді);

вул. Євгена Чикаленка;

західна частина Пересипського району (приватний сектор вздовж залізної дороги);

мкр. "Лузанівка";

мкр. "Крива Балка";

вул. Вікандера і Ларсена (колишня 8-го Березня);

Чорноморська балка (сел. Чорноморка);

вул. Дача Ковалевського (спуск до пляжу Монастирський);

Середньофонтанська балка (район 10-ї станції Великого Фонтану);

Балка Карантинна (Карантинний та Польський узвози);

Французький бульвар (від вулиці Академічної до Траси здоров’я);

Крижанівська балка;

вул. сімʼї Глодан

проспект Небесної сотні;

вул. Князя Ярослава Мудрого;

вул. Хімічна (ріг Промислової);

вул. Інглезі;

вул. Варненська;

вул. Церковна ріг Отамана Чепіги;

вул. Приморська ріг Газового провулку;

5 станція Фонтану.

Зона ризику в Одесі на карті Фото: Геннадій Труханов / Telegram

"Експерти попереджають: через зміни клімату такі природні явища ставатимуть частішими. Тому нам потрібно бути максимально пильними", — наголосив мер Одеси.

Сильні дощі в Одесі: правила безпеки

Труханов закликав місцевих жителів пам'ятати про п'ять правил:

у разі зливи не залишатись у підвалах або напівпідвалах; ОСББ з підземними паркінгами мають закривати доступ до них під час загрози; жителі приватного сектору мають бути готові евакуюватись за першою вимогою рятувальників; якщо є ризик підтоплення, потрібно залишити дім заздалегідь, перебувати у безпечних районах або звертатись до районних адміністрацій; уникати низин, ярів та відкритих просторів під час злив.

"Прошу кожного з вас поставитися до цих правил з максимальною серйозністю. Бережіть себе та своїх близьких", — додав міський голова.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня лише у Київському районі Одеси внаслідок негоди були підтоплені майже 400 житлових будинків. За добу у місті випало 94 мм опадів — понад 220% місячної норми для вересня.

У ДСНС інформували, що через негоду, яка вирувала з ночі 30 вересня, у місті загинули 9 осіб, в тому числі дитина. Згодом кількість загиблих зросла до 10 людей.

Синоптикиня Віра Балабух попередила, що до потопу призвела аномальна кількість опадів, і такі зливи можуть загрожувати й іншим великим містам України.