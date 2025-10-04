В Одесі оголосили штормове попередження: де найбільша загроза підтоплень (відео, карта)
Мешканців Одеси попередили, що до кінця дня очікується злива. Мер Геннадій Труханов вказав на райони й вулиці, які перебувають у зоні ризику, та нагадав про правила безпеки.
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попередив про метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності. В Одесі оголошене штурмове попередження. Про це 4 жовтня повідомили на офіційному сайті міста.
"У наступні 1-2 години очікується значний дощ, збережеться до кінця дня", — підкреслила мерія.
У соцмережах об 11:20 передали, що Одесу вже починає затоплювати. На відео з місця подій видно, як машини під дощем рухаються дорогою, залитою водою.
Сильні дощі в Одесі: де найбільш небезпечно
"Сьогодні ми провели комісію ТЕБ і НС та визначили райони й вулиці, які мають найбільший ризик підтоплень", — повідомляв 3 жовтня у своєму Telegram-каналі міський голова Геннадій Труханов.
До зони ризику увійшли:
- вул. Вапняна;
- вул. Приморська;
- вул. Отамана Головатого та вул. Чорноморського козацтва;
- Великофонтанська балка (від вул. Довгої по вул. Рибальська балка, вул. Золотий берег);
- Балка Водяна (вул. Балківська);
- Аркадійська балка (Центральна алея, вул. Генуезька);
- ж/м Преображенський (в межах вулиць Учнівська, Магістральна та Сосюри);
- вул. Умова до вул. Промислової;
- мікрорайон "Троїцьке" (в межах вулиць Житомирської, Путівної, Новикова та Малішевського);
- східна та південна частини Південно-Західного житлового масиву (від 1-ї ст. Люстдорфської дороги до площі Толбухіна);
- ж/м Таїрова (район перехрестя вулиць Корольова та Костанді);
- вул. Євгена Чикаленка;
- західна частина Пересипського району (приватний сектор вздовж залізної дороги);
- мкр. "Лузанівка";
- мкр. "Крива Балка";
- вул. Вікандера і Ларсена (колишня 8-го Березня);
- Чорноморська балка (сел. Чорноморка);
- вул. Дача Ковалевського (спуск до пляжу Монастирський);
- Середньофонтанська балка (район 10-ї станції Великого Фонтану);
- Балка Карантинна (Карантинний та Польський узвози);
- Французький бульвар (від вулиці Академічної до Траси здоров’я);
- Крижанівська балка;
- вул. сімʼї Глодан
- проспект Небесної сотні;
- вул. Князя Ярослава Мудрого;
- вул. Хімічна (ріг Промислової);
- вул. Інглезі;
- вул. Варненська;
- вул. Церковна ріг Отамана Чепіги;
- вул. Приморська ріг Газового провулку;
- 5 станція Фонтану.
"Експерти попереджають: через зміни клімату такі природні явища ставатимуть частішими. Тому нам потрібно бути максимально пильними", — наголосив мер Одеси.
Сильні дощі в Одесі: правила безпеки
Труханов закликав місцевих жителів пам'ятати про п'ять правил:
- у разі зливи не залишатись у підвалах або напівпідвалах;
- ОСББ з підземними паркінгами мають закривати доступ до них під час загрози;
- жителі приватного сектору мають бути готові евакуюватись за першою вимогою рятувальників;
- якщо є ризик підтоплення, потрібно залишити дім заздалегідь, перебувати у безпечних районах або звертатись до районних адміністрацій;
- уникати низин, ярів та відкритих просторів під час злив.
"Прошу кожного з вас поставитися до цих правил з максимальною серйозністю. Бережіть себе та своїх близьких", — додав міський голова.
Нагадаємо, станом на 1 жовтня лише у Київському районі Одеси внаслідок негоди були підтоплені майже 400 житлових будинків. За добу у місті випало 94 мм опадів — понад 220% місячної норми для вересня.
У ДСНС інформували, що через негоду, яка вирувала з ночі 30 вересня, у місті загинули 9 осіб, в тому числі дитина. Згодом кількість загиблих зросла до 10 людей.
Синоптикиня Віра Балабух попередила, що до потопу призвела аномальна кількість опадів, і такі зливи можуть загрожувати й іншим великим містам України.