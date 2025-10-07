На Одессу надвигается непогода: над морем заметили смерч, объявлен І уровень опасности (видео)

Метеорологи прогнозируют непогоду в Одессе в течение суток 8 октября. В городе и в Одесской области ожидается значительный дождь. Над морем одесситы накануне заметили смерч.

Related video

Местные жители сняли смерч в Одессе над Черным морем 6 октября. На следующий день Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей предупредил об опасных метеорологических явлениях І уровня.

Жителей Одесской области предупреждают об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) в течение суток 8 октября. Днем в регионе ожидается значительный дождь и северо-восточный ветер со скоростью 15-20 м/с.

В областном центре будет сильно дождливо не только днем, но и утром.

По прогнозу"Укргидрометцентра", температура воздуха в Одессе днем 8 октября будет достигать +14...+16 градусов.

В Гидрометеорологическом центре предупреждают о непогоде в Одессе 8 октября Фото: Facebook

В Одесском городском совете призвали горожан не оставлять автотранспорт под деревьями, линиями электропередачи и на решетках дождеприемников, а также предупредили об усилении минной опасности на пляжах из-за шторма.

Непогода в Одессе: что известно

Из-за аномального количества осадков 30 сентября в Одессе произошел потоп, количество жертв непогоды достигло 10 человек. Стихия повредила около 300 частных и 400 многоквартирных домов.

Синоптик Вера Балабух в интервью от 2 октября предупреждала, что другие крупные города, в частности Киев, может затопить, как Одессу, что тенденция к повышению температуры воздуха приводит к усилению осадков.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области 4 октября предупреждали, что в результате потопа в Одессе ухудшилось качество питьевой воды и возросли риски вспышек острых кишечных инфекций.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов 6 октября сообщал, что коммунальные службы города готовятся к 12-часовому ливню, прогнозируемому на следующий день. Из-за ухудшения погоды в Одессе школы, детские сады и внешкольные учреждения перешли на дистанционный формат работы.