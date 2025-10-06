В Одессе готовятся к 12-часовому ливню, – мэр Труханов

Одесса, не успев оправиться от предыдущего потопа из-за ливней, готовится к новым испытаниям. Во вторник, 7 октября, в городе ожидаются существенные ливни.

Дождь будет сопровождаться порывами штормового северо-восточного ветра ветра до 15-20 метров в секунду, сообщила Елена Тарнавская, начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

По ее словам, на протяжении трех следующих дней погоду в Одесской области будет задавать деятельность циклона над Черным морем.

"По городу ожидаются существенные дожди. Это опасное метеорологическое явление I (желтого) уровня", – добавила она.

По информации городского головы Одессы Геннадия Труханова, в ночь на 7 октября ожидается дождь, от 15 до 49 мм осадков в течение 12 часов. Он уверяет, что течение дня коммунальные службы города готовились к ухудшению погодных условий.

"КП "Городские дороги". "В настоящее время производится очистка систем водоотведения, дождеприемников и лотков от листьев и мусора, а также промывка рукавов для эффективного отвода дождевой воды. Работы выполняются как вручную, так и с помощью тяжелой спецтехники", – написал мэр.

Из-за грядущего ливня 7 октября по предписанию Одесской областной военной администрации, обучение в школах, детских садах и внешкольных заведениях будет проходить дистанционно. В случае ухудшения погодных условий попросили работодателей быть готовыми к переводу работников в дистанционный режим работы. Жителям области рекомендуют по возможности ограничить передвижение и следить за изменениями в прогнозе погоды.

Напомним, Одесса на прошлой неделе пережила наводнение, в результате которого погибли 10 человек. Жертвами стихии стала целая семья переселенцев из пяти человек.

Через несколько дней Труханов опубликовал карту зоны риска, где наибольшая угроза подтоплений в случае новых ливней. Он предупредил, что по оценке экспертов аномальные осадки будут выпадать чаще.

В результате подтоплений в Одесской области ухудшилось санитарное состояние и вырос риск эпидемических осложнений.

Ранее сообщалось, что Киев может затопить так же, как и Одессу.