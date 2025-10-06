В Одесі готуються до 12-годинної зливи, — мер Труханов

Одеса, не встигнувши оговтатися від попереднього потопу через зливи, готується до нових випробувань. У вівторок, 7 жовтня, в місті очікуються суттєві зливи.

Дощ супроводжуватиметься поривами штормового північно-східного вітру вітру до 15-20 метрів на секунду, повідомила Олена Тарнавська, начальниця відділу метеопрогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

За її словами, протягом трьох наступних днів погоду в Одеській області задаватиме діяльність циклону над Чорним морем.

"По місту очікуються суттєві дощі. Це небезпечне метеорологічне явище I (жовтого) рівня", — додала вона.

За інформацією міського голови Одеси Геннадія Труханова, у ніч на 7 жовтня очікується дощ, від 15 до 49 мм опадів протягом 12 годин. Він запевняє, що протягом дня комунальні служби міста готувалися до погіршення погодних умов.

"КП "Міські дороги". "Наразі проводиться очищення систем водовідведення, дощоприймачів і лотків від листя та сміття, а також промивка рукавів для ефективного відведення дощової води. Роботи виконуються як вручну, так і за допомогою важкої спецтехніки", — написав мер.

Фото: Скриншот

Через прийдешню зливу 7 жовтня за приписом Одеської обласної військової адміністрації, навчання у школах, дитячих садочках та позашкільних закладах відбуватиметься дистанційно. У разі погіршення погодних умов попросили роботодавців бути готовими до переведення працівників у дистанційний режим роботи. Мешканцям області рекомендують за можливості обмежити пересування та стежити за змінами в прогнозі погоди.

Нагадаємо, Одеса минулого тижня пережила повінь, унаслідок якої загинули 10 осіб. Жертвами стихії стала ціла сім'я переселенців із п'яти осіб.

Через кілька днів Труханов опублікував карту зони ризику, де найбільша загроза підтоплень у разі нових злив. Він попередив, що за оцінкою експертів аномальні опади випадатимуть частіше.

Унаслідок підтоплень в Одеській області погіршився санітарний стан і зріс ризик епідемічних ускладнень.

Раніше повідомлялося, що Київ може затопити так само, як і Одесу.