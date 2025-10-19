Під Києвом випав перший сніг: якою буде погода в столиці найближчими днями (фото)

У Київській області вранці 19 жовтня випав перший сніг. Синоптики тим часом прогнозують холодну та дощову погоду в Києві.

Світлини першого снігу на зеленій траві публікують у місцевих Telegram-каналах. За словами адмінів, фото зроблені у Вишгородському районі грибниками.

Синоптики "Укргідрометцентру" в прогнозу погоди для Києва на 19 жовтня попереджають про хмарність і дощі. Швидкість західного вітру сягатиме 7-12 м/с. Температура повітря у Києві триматиметься в межах +6…+8, в області від +4 до +9.

Синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха прогнозувала, що мокрий сніг у неділю йтиме в Карпатах, а в західних і північних областях лише пролітатиме, однак про утворення снігового покрову наразі не йдеться. Заморозки до -5 можливі вночі в західних областях.

В ніч на 20 жовтня в столиці за прогнозом "Укргідрометцентру" можливий мокрий сніг із дощем і температура +2…+4 градусів. Вдень також дощитиме, та повітря прогріється до +7…+9. В прогнозі погоди для Києва на 21 жовтня опадів уже не передбачається, а повітря потеплішає до +10…+12.

Нагадаємо, ввечері 9 жовтня в Одесі випав перший сніг. Перед тим синоптики попереджали про перший рівень небезпеки.

Працівник Міжнародного наукового центру "Обсерваторія" Василь Фіцак 12 жовтня показував фото казкового зимового пейзажу на горі Піп Іван, яку засипало товстим шаром снігу.