Погода в ноябре 2025: синоптики предупредили, к чему готовиться украинцам

Начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что первая половина месяца порадует украинцев температурой, выше нормы. Однако приближается зима, поэтому похолодания не избежать.

Ощутимое похолодание следует ожидать уже во второй половине месяца. Специалист поделилась прогнозом погоды на месяц в комментарии УНИАН.

Погода на месяц: начало ноября будет теплым

В большинстве областей в ноябре ожидается температура выше нормы. В целом разница составит 1-2 градуса, а на западе — даже больше. На востоке же наоборот показатели будут близки к норме.

"То есть на востоке будет прохладнее всего, а на западе — теплее всего. И промежуточная зона между ними — это где-то 1,5 градуса, 1-2 градуса выше нормы", — уточнила Голеня.

В целом погода в первой половине месяца будет примерно такой же, как сейчас.

Погода на месяц: когда похолодает

Представительница Укргидрометцентра рассказала, что в целом погода в ноябре будет неоднородной.

"Будет период прохладной погоды. По расчетам, это где-то вторая половина месяца. Будет более прохладная. И особенно это восток или левобережная часть территории Украины. А на западе остается практически весь месяц в теплой воздушной массе", — проинформировала она.

По словам метеоролога, в какой-то период температура может быть даже ниже нормы.

Погода на месяц: будут ли дожди

Эксперт предупредила, что сейчас ожидаются осадки, близкие к норме. Однако, по определенным расчетам, возможен и дефицит дождей.

Напомним, вечером 26 октября в части Кривого Рога исчез свет после удара молнии. Местные СМИ передали, что в некоторых районах города начались кратковременные перепады напряжения.

Также вечером 26 октября жители Днепра наблюдали необычное атмосферное явление — небо над городом неожиданно стало ярко-желтым. Журналисты объяснили, что это связано со светом от теплиц, и об аномалии речь не идет.