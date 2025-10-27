Погода у листопаді 2025: синоптики попередили, до чого готуватись українцям

Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що перша половина місяця порадує українців температурою, вищою на норму. Однак наближається зима, тож похолодання не уникнути.

На відчутне похолодання слід очікувати вже у другій половині місяця. Фахівчиня поділилась прогнозом погоди на місяць у коментарі УНІАН.

Погода на місяць: початок листопада буде теплим

У більшості областей у листопаді очікується температура, вища за норму. Загалом різниця становитиме 1-2 градуси, а на заході — навіть більше. На сході ж навпаки показники будуть близькі до норми.

"Тобто на сході буде найпрохолодніше, а на заході — найтепліше. І проміжна зона між ними — це десь 1,5 градуса, 1-2 градуси вище за норму", — уточнила Голеня.

Загалом погода у першій половині місяця буде приблизно такою ж, як зараз.

Погода на місяць: коли похолодає

Представниця Укргідрометцентру розповіла, що загалом погода у листопаді буде неоднорідною.

"Буде період прохолодної погоди. За розрахунками, це десь друга половина місяця. Буде більш прохолодна. І особливо це схід або лівобережна частина території України. А на заході залишається практично весь місяць в теплій повітряній масі", — проінформувала вона.

Зі слів метеорологині, в якийсь період температура може бути навіть нижчою за норму.

Погода на місяць: чи будуть дощі

Експертка попередила, що наразі очікуються опади, близькі до норми. Однак, за певними розрахунками, можливий і дефіцит дощів.

