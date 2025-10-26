Частина Кривого Рогу без світла через удар блискавки (відео)

Після удару блискавки 26 жовтня в частині Кривого Рогу зникло світло. Природна стихія спричинила перебої з електропостачанням.

Увечері частина Кривого Рогу після сильного удару блискавки залишилася без світла. Електропостачання зникло одразу після удару. Крім того, за словами місцевих жителів, у деяких районах міста почалися короткочасні перепади напруги. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Кривий Ріг без світла

Як видно на одному з відео очевидців, після спалаху блискавки у вікнах будинків на Інгульці раптово зникло світло. Деталі інциденту з'ясовуються. Наразі мер міста Олександр Вілкул не коментував інцидент.

Зазначимо, за даними ДТЕК, сьогодні на Дніпропетровщині без графіків відключення світла.

У коментарях до новин мешканці Кривого Року діляться своєю ситуацією зі світлом. Хтось пише, що електроенергія є, хтось каже, що вона зникла після удару, а згодом зʼявилася. Багато людей скаржаться на відсутність світла.

Відео дня

Нагадаємо, 26 жовтня РФ вдарила КАБом по Кривому Рогу.

Також Фокус раніше писав, що пізно ввечері 16 жовтня і після опівночі у Кривому Розі лунали вибухи: росіяни запустили на місто понад десяток безпілотників типу "Шахед". Після атаки над містом здійнявся сильний дим.