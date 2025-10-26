Підтримайте нас RU
РФ вдарила КАБом по Кривому Рогу: у місті пролунали вибухи та піднявся дим

У місті пролунали вибухи та піднявся дим
РФ вдарила КАБом по Кривому Рогу | Фото: Скриншот

У місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область) 26 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За повідомленнями місцевих жителів, над містом видно густий дим.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у Кривому Розі під час оголошеної повітряної тривоги пролунали кілька вибухів. Місцеві пабліки зазначають, що до інциденту Повітряні Сили попереджали про загрозу застосування російських керованих авіабомб (КАБів).

"У Кривому Розі вибухи. До цього повідомлялось про загрозу КАБів", – написали користувачі у місцевих спільнотах.

Невдовзі після вибухів мешканці почали повідомляти про появу стовпів диму, які піднімаються над різними районами міста.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух КАБів у напрямку Кривого Рогу з південного сходу.

Офіційних коментарів щодо наслідків удару на момент публікації немає.

Як повідомляв Фокус, пізно ввечері 16 жовтня і після опівночі у Кривому Розі лунали вибухи: росіяни запустили на місто понад десяток безпілотників типу "Шахед". Після атаки над містом здійнявся сильний дим.

Фокус також писав, що пізно увечері, 7 жовтня російська армія масовано атакувала Кривий Ріг і передмістя ударними безпілотниками.