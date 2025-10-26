РФ вдарила КАБом по Кривому Рогу: у місті пролунали вибухи та піднявся дим

У місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область) 26 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За повідомленнями місцевих жителів, над містом видно густий дим.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у Кривому Розі під час оголошеної повітряної тривоги пролунали кілька вибухів. Місцеві пабліки зазначають, що до інциденту Повітряні Сили попереджали про загрозу застосування російських керованих авіабомб (КАБів).

Повідомлення про вибухи Фото: Скриншот

"У Кривому Розі вибухи. До цього повідомлялось про загрозу КАБів", – написали користувачі у місцевих спільнотах.

Невдовзі після вибухів мешканці почали повідомляти про появу стовпів диму, які піднімаються над різними районами міста.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух КАБів у напрямку Кривого Рогу з південного сходу.

Повітряні Сили Фото: Скриншот

Офіційних коментарів щодо наслідків удару на момент публікації немає.

Відео дня

Як повідомляв Фокус, пізно ввечері 16 жовтня і після опівночі у Кривому Розі лунали вибухи: росіяни запустили на місто понад десяток безпілотників типу "Шахед". Після атаки над містом здійнявся сильний дим.

Фокус також писав, що пізно увечері, 7 жовтня російська армія масовано атакувала Кривий Ріг і передмістя ударними безпілотниками.