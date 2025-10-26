РФ ударила КАБом по Кривому Рогу: в городе прогремели взрывы и поднялся дым

В городе Кривой Рог (Днепропетровская область) 26 октября прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По сообщениям местных жителей, над городом виден густой дым.

Как сообщают местные Telegram-каналы, в Кривом Роге во время объявленной воздушной тревоги прозвучали несколько взрывов. Местные паблики отмечают, что до инцидента Воздушные Силы предупреждали об угрозе применения российских управляемых авиабомб (КАБов).

Сообщения о взрывах Фото: Скриншот

"В Кривом Роге взрывы. До этого сообщалось об угрозе КАБов", — написали пользователи в местных сообществах.

Вскоре после взрывов жители начали сообщать о появлении столбов дыма, которые поднимаются над разными районами города.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении КАБов в направлении Кривого Рога с юго-востока.

Воздушные Силы Фото: Скриншот

Официальных комментариев относительно последствий удара на момент публикации нет.

Відео дня

Как сообщал Фокус, поздно вечером 16 октября и после полуночи в Кривом Роге раздавались взрывы: россияне запустили на город более десятка беспилотников типа "Шахед". После атаки над городом поднялся сильный дым.

Фокус также писал, что поздно вечером, 7 октября российская армия массированно атаковала Кривой Рог и пригород ударными беспилотниками.