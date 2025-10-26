РФ ударила КАБом по Кривому Рогу: в городе прогремели взрывы и поднялся дым
В городе Кривой Рог (Днепропетровская область) 26 октября прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По сообщениям местных жителей, над городом виден густой дым.
Как сообщают местные Telegram-каналы, в Кривом Роге во время объявленной воздушной тревоги прозвучали несколько взрывов. Местные паблики отмечают, что до инцидента Воздушные Силы предупреждали об угрозе применения российских управляемых авиабомб (КАБов).
"В Кривом Роге взрывы. До этого сообщалось об угрозе КАБов", — написали пользователи в местных сообществах.
Вскоре после взрывов жители начали сообщать о появлении столбов дыма, которые поднимаются над разными районами города.
Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении КАБов в направлении Кривого Рога с юго-востока.
Официальных комментариев относительно последствий удара на момент публикации нет.
Как сообщал Фокус, поздно вечером 16 октября и после полуночи в Кривом Роге раздавались взрывы: россияне запустили на город более десятка беспилотников типа "Шахед". После атаки над городом поднялся сильный дым.
Фокус также писал, что поздно вечером, 7 октября российская армия массированно атаковала Кривой Рог и пригород ударными беспилотниками.