Часть Кривого Рога без света из-за удара молнии (видео)

После удара молнии 26 октября в части Кривого Рога исчез свет. Природная стихия вызвала перебои с электроснабжением.

Вечером часть Кривого Рога после сильного удара молнии осталась без света. Электроснабжение исчезло сразу после удара. Кроме того, по словам местных жителей, в некоторых районах города начались кратковременные перепады напряжения. Об этом пишут местные СМИ.

Кривой Рог без света

Как видно на одном из видео очевидцев, после вспышки молнии в окнах домов на Ингульце внезапно исчез свет. Детали инцидента выясняются. Пока мэр города Александр Вилкул не комментировал инцидент.

Отметим, по данным ДТЭК, сегодня на Днепропетровщине без графиков отключения света.

В комментариях к новостям жители Кривого Рока делятся своей ситуацией со светом. Кто-то пишет, что электроэнергия есть, кто-то говорит, что она исчезла после удара, а потом появилась. Многие люди жалуются на отсутствие света.

Также Фокус ранее писал, что поздно вечером 16 октября и после полуночи в Кривом Роге раздавались взрывы: россияне запустили на город более десятка беспилотников типа "Шахед".