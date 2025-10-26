Небо над Дніпром "пожовтіло": місцеві пояснили, що сталося (фото)

Жителі Дніпра ввечері 26 жовтня спостерігали незвичне атмосферне явище. Небо над містом несподівано стало яскравого жовтого кольору.

У мережі поширювали фото, де видно, як небо над містом набуло жовтого відтінку. Про це пише Суспільне Дніпро.

Небо над Дніпром стало жовтим

ЗМІ пишуть, що небо над Дніпром стало жовтим через світло від теплиць у районах Братського та Новоолександрівки.

"Сьогодні ввечері мешканці Дніпра помітили яскраве жовте світло у небі. Місцеві пояснюють, що це явище вони спостерігають уже давно — нічого аномального тут немає. Світло йде від теплиць у районах Братське та Новоолександрівка", — пише місцеве видання.

Іноді таке світло має помаранчевий відтінок.

Небо над Дніпром стало жовтим Фото: Суспільне Небо над Дніпром "пожовтіло" Фото: Суспільне

У мережі дніпряни ділилися власними світлинами, на яких вдалося "зловити" небо гірчичного та майже помаранчевого відтінків.

Відео дня

Нагадаємо, після удару блискавки 26 жовтня в частині Кривого Рогу зникло світло.

Також Фокус писав, що 30 вересня ЗС РФ масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками.