Небо над Днепром "пожелтело": местные объяснили, что произошло (фото)

Жители Днепра вечером 26 октября наблюдали необычное атмосферное явление. Небо над городом неожиданно стало яркого желтого цвета.

В сети распространяли фото, где видно, как небо над городом приобрело желтый оттенок. Об этом пишет Суспільне Днепр.

Небо над Днепром стало желтым

СМИ пишут, что небо над Днепром стало желтым из-за света от теплиц в районах Братского и Новоалександровки.

"Сегодня вечером жители Днепра заметили яркий желтый свет в небе. Местные объясняют, что это явление они наблюдают уже давно — ничего аномального здесь нет. Свет идет от теплиц в районах Братское и Новоалександровка", — пишет местное издание.

Иногда такой свет имеет оранжевый оттенок.

Небо над Днепром стало желтым Фото: Суспільне Небо над Днепром "пожелтело" Фото: Суспільне

В сети днепряне делились собственными фотографиями, на которых удалось "поймать" небо горчичного и почти оранжевого оттенков.

Напомним, после удара молнии 26 октября в части Кривого Рога исчез свет.

Также Фокус писал, что 30 сентября ВС РФ массированно атаковали Днепр ударными беспилотниками.