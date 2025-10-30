Аномальное потепление придет в Украину: температура поднимется до +19°С, — синоптик

В начале ноября в Украине ожидается нетипично теплая погода с температурой до +19°С. Потепление продлится чуть больше недели.

Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, уже с пятницы, 31 октября, на большинстве территории Украины установится теплая осенняя погода без существенных осадков. По его словам, только в западных областях возможны небольшие дожди, а ночью и утром местами будет образовываться туман.

"В пятницу, 31 октября, на всей территории Украины ожидается теплая погода, без осадков, лишь в западных областях днем пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +2...+8 °С, днем +10...+15 °С, на крайнем юге местами +16...+17 °C", — отметил Кибальчич.

По прогнозу синоптика, в субботу, 1 ноября, осадки охватят западные и северные области, тогда как в остальных регионах сохранится сухая и теплая погода. "Температура воздуха ночью ожидается в пределах +5...+11 °C, днем +9...+14 °C, на юге и на Прикарпатье местами +15...+17 °C", — уточнил он.

В воскресенье, 2 ноября, по словам Кибальчича, незначительные дожди возможны в северных и центральных регионах, остальная территория будет оставаться без осадков. "Температура воздуха ночью предполагается +4...+10 °С, днем +8...+13 °С, в южных и западных областях +12...+17 °C", — сообщил синоптик.

Ожидается, что теплая волна удержится как минимум до середины ноября, после чего в страну может прийти кратковременное похолодание.

Напомним, в прошлом году в начале ноября средняя температура воздуха в Украине не превышала +8°C, что делает нынешнее потепление одним из самых высоких показателей за последнее десятилетие.

