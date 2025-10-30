Аномальне потепління прийде в Україну: температура підніметься до +19°С, – синоптик

На початку листопада в Україні очікується нетипово тепла погода з температурою до +19°С. Потепління триватиме трохи більше ніж тиждень.

Як повідомив синоптик Ігор Кібальчич, уже з п’ятниці, 31 жовтня, на більшості території України встановиться тепла осіння погода без істотних опадів. За його словами, лише у західних областях можливі невеликі дощі, а вночі та вранці подекуди утворюватиметься туман.

"У п'ятницю, 31 жовтня, на всій території України очікується тепла погода, без опадів, лише у західних областях вдень пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, 3–8 м/с, вдень південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +2…+8 °С, вдень +10…+15 °С, на крайньому півдні місцями +16…+17 °C", — зазначив Кібальчич.

За прогнозом синоптика, у суботу, 1 листопада, опади охоплять західні та північні області, тоді як у решті регіонів збережеться суха та тепла погода. "Температура повітря вночі очікується в межах +5…+11 °C, вдень +9…+14 °C, на півдні та на Прикарпатті місцями +15…+17 °C", — уточнив він.

У неділю, 2 листопада, за словами Кібальчича, незначні дощі можливі у північних і центральних регіонах, решта території залишатиметься без опадів. "Температура повітря вночі передбачається +4…+10 °С, вдень +8…+13 °С, у південних та західних областях +12…+17 °C", — повідомив синоптик.

Очікується, що тепла хвиля утримається щонайменше до середини листопада, після чого в країну може прийти короткочасне похолодання.

Нагадаємо, минулого року на початку листопада середня температура повітря в Україні не перевищувала +8°C, що робить цьогорічне потепління одним із найвищих показників за останнє десятиліття.

