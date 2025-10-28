Аномальне тепло до +20: синоптик розповів, якою буде погода в листопаді

Що ближче до зими, то більше українці тривожаться з приводу того, якою буде погода. Однак, принаймні, листопад, ще обіцяє порадувати теплом.

Тепла погода збережеться майже весь останній місяць осені, розповів у бесіді з Telegraf Ігор Кибальчич, синоптик у Харківському регіональному центрі гідрометеорології.

За його словами, листопад в Україні розпочнеться з незвично теплої погоди та південно-західного вітру, а середня температура повітря перевищить кліматичну норму на кілька градусів.

При цьому тепла погода протримається майже весь місяць, незважаючи на окремі періоди похолодання, які не матимуть особливого впливу на середньомісячну температуру.

На початку листопада в західних областях переважатиме тепла погода в межах +17 +20 градусів, на сході — від +6 до +8, а загалом по Україні вона становитиме від +9 до +14 градусів.

Що стосується середньомісячної температури, то вона прогнозується в межах +1 +6 градусів. На крайньому півдні (особливо вздовж узбережжя морів) — місцями +7 +9 градусів, що вище за норму приблизно на 2-3 градуси.

