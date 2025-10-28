Аномальное тепло до +20: синоптик рассказал, какой будет погода в ноябре

Чем ближе к зиме, тем больше украинцы тревожатся по поводу того, какой будет погода. Однако, по крайней мере, ноябрь, еще обещает порадовать теплом.

Теплая погода сохранится почти весь последний месяц осени, рассказал в беседе с Telegraf Игорь Кибальчич, синоптик в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

По его словам, ноябрь в Украине начнется с необычно теплой погоды и юго-западного ветра, а средняя температура воздуха превысит климатическую норму на несколько градусов.

При этом теплая погода продержится почти весь месяц, несмотря на отдельные периоды похолодания, которые не окажут особенного влияния на среднемесячную температуру.

В начале ноября в западных областях будет преобладать теплая погода в пределах +17 +20 градусов, на востоке – от +6 до +8, а в целом по Украине она составит от +9 до +14 градусов.

Что касается среднемесячной температуры, то она прогнозируется в пределах +1 +6 градусов. На крайнем юге (особенно вдоль побережья морей) – местами +7 +9 градусов, что выше нормы примерно на 2-3 градуса.

