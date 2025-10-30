В Україну йде бабине літо: синоптики розповіли, яким буде початок листопада

Протягом найближчих днів погода в Україні покращиться. Буде тепло настільки, що в окремі дні вдень повітря прогріватиметься до рекордних для початку листопада +18 градусів.

Наразі територією України проходить атмосферний фронт із заходу в східному напрямку, проте "загалом ми можемо розраховувати на позитивні зміни", – повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю OBOZ.UA.

За її словами, у п’ятницю та суботу цей атмосферний фронт зміститься у східні та північно-східні області, і вночі 31 жовтня в західних і північних областях можуть пройти дощі.

"Проте решта території буде без опадів, очікуємо на певні прояснення, і, відповідно, денні максимуми будуть трошечки вищі", – додала Наталія Птуха.

За даними українських синоптиків, заморозків поки не буде. У Гідрометеоцентрі очікують плюсових температур і вдень, і вночі "навіть з тенденцією до підвищення, вночі +2… +9 градусів, в денні години +10… +16 градусів".

Відео дня

А на півдні країни "місцями на окремих метеостанціях може бути навіть +17… +20 градусів, але це досить локально і тільки по південних регіонах, і то не всюди", – попередила Птуха.

Натомість у Карпатах, де на найвищих вершинах вже випав сніг, буде невеликий мороз вночі.

"За рахунок географії" може бути -3… +3 градуси, вдень +2… +8 градусів, "але це стосується переважно високогір’я", – уточнила Наталія Птуха.

У неділю на понеділок над Україною також переважно пануватиме поле підвищеного атмосферного тиску, що забезпечує погоду без опадів. У понеділок у західних областях "може накрапати невеликий осінній дощик, але загалом температурний фон залишається дещо вищим за кліматичну норму", - пояснила синоптикиня. В ці дати вночі очікується +3… +9 градусів, вдень +10… +16 градусів, на заході та півдні аж до +19 градусів.

Бабине літо в Україні – що кажуть синоптики

Наталія Птуха повідомила, що це суто народна назва і синоптики його не використовують.

"Це підвищення температурних показників буде відбуватися за рахунок проходження теплішої повітряної маси по нашій території. Як його називати, то це вже кожен сам може вирішувати", – зауважила Птуха.

"Впродовж року завжди спостерігаються періоди, коли є антициклони, фронти, з дощами, більш низькими значеннями температури. В наших широтах можуть змінюватися повітряні потоки, приносити теплішу повітряну масу. Якщо це ще й поєднується з періодом більш підвищеного атмосферного тиску, то встановлюється більш комфортна погода", – додала вона.

Як довго буде тепло в Україні

"Надалі різких змін поки що не спостерігається, але є певна тенденція до невеличкого зниження температури в середні наступного тижня, але не різкого. Все залежатиме від хмарності і від проходження атмосферних фронтів", – пояснила Наталія Птуха.

У Гідрометцентрі також підтвердили, що на початку листопада в Україні буде тепло. Нині оприлюднені дані до 3 листопада.

У п’ятницю, 31 жовтня, синоптики прогнозують день без опадів. Невеликі короткочасні дощі обіцяють лише у деяких районах півночі та сходу країни. Вночі у більшості регіонів повітря прогріватиметься до +7… +9 градусів, на півдні та в центрі до +11 градусів, на сході до +4… +6 градусів. У денні години стовпчик термометру підніматиметься до позначки +11… +16 градусів, на півдні до +19 градусів, на сході та півночі до +11… +12 градусів.

Погода в Україні 31 жовтня Фото: Український гідрометеорологічний центр

В суботу, 1 листопада, вночі температура дещо знизиться. На заході та низці центральних областей вночі буде +2… +4 градуси, на решті території дещо тепліше, до +7… +9 градусів. Вдень майже скрізь буде +13… +15 градусів, на півдні до +17 градусів. Найпрохолодніше буде на сході. Короткочасні опади можливі лише на півночі та сході країни.

Погода в Україні 1 листопада Фото: Український гідрометеорологічний центр

В неділю, 2 листопада, в Україні очікується потепління. Температурні показники, як нічні, так і денні, зростуть на кілька градусів у порівнянні із попереднім днем. Вночі буде +5… +8 градусів, у денні години +12… +15 градусів, на заході до +18 градусів, на півдні до +17 градусів, на сході до +12 градусів. Опадів не передбачається.

Погода в Україні 2 листопада Фото: Український гідрометеорологічний центр

У понеділок, 3 листопада, синоптики прогнозують короткочасні дощі на заході країни. Але погода в Україні буде теплою. Найтепліше буде на заході, до +18 градусів, найпрохолодніше – на сході, до +12 градусів.

Погода в Україні 3 листопада Фото: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, Ігор Кибальчич, синоптик у Харківському регіональному центрі гідрометеорології, розповідав, що тепла погода в Україні збережеться і у листопаді.

А тим часом на горі Піп Іван Чорногірський почався шторм. Напередодні там намело до 80 сантиметрів снігу, а температура опустилася вже нижче нуля.