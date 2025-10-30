На вершині гори Піп Іван – справжня зима: зберігається мінус і лежить сніг (фото)

На горі Піп Іван Чорногірський почався шторм. Напередодні там намело до 80 сантиметрів снігу, а температура опустилася вже нижче нуля.

"Увага! Шторм!" — заявили Гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook 30 жовтня.

На вершині гори Піп Іван – справжня зима

Станом на 08:40 на горі Піп Іван Чорногірський фіксували хмарну погоду і південно-західний вітер 22-24 м/с з поривами 29 м/с. Температура тримається на рівні -1 градуса.

На фото, опублікованому організацією видно засніжене високогір'я.

На горі Піп Іван намело до 80 сантиметрів снігу

Раніше, зранку 29 жовтня, Гірські рятувальники Прикарпаття інформували, що на горі Піп Іван утворилися перемети снігу майже до метра — до 80 сантиметрів. Видимість знизилась до 30 метрів, а температура впала до -3 градусів.

Фото: ДСНС

У Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області звернулись до туристів, попередивши про погіршення погодних умов в горах.

"Будьте обережні під час мандрівок. Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок "Порятунок у горах"", — зазначила пресслужба.

