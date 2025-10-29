Погода від Наталії Діденко — до чого готуватися 30 жовтня

Передостанній день жовтня в Україні буде теплим і практично сухим.

У четвер, 30 жовтня, температура повітря в усіх регіонах буде не меншою за +10, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 30 жовтня в Україні

Протягом дня температура повітря становитиме від +12 до +16 градусів, а на півдні та заході місцями прогріється до +18 градусів.

У Сумській, Полтавській та Харківській областях буде трохи прохолодніше — від +10 до +13 градусів, однак і це — дуже комфортна температура для кінця жовтня.

Нічні дощі можливі на сході, а до вечора — і в західних регіонах.

Погода в Києві

У столиці в четвер очікується до +14 градусів, без опадів.

Раніше Наталка Діденко прогнозувала, що наприкінці жовтня в Україну прийде тепла погода. А її колега з Харкова Ігор Кибальчич і зовсім прогнозує аномально теплий листопад.

Відео дня

За його словами, в останній місяць осені можливі локальні похолодання, але загалом температура буде на 2-3 градуси вищою за норму для цього періоду, а місцями стовпчики термометра піднімуться до +20.

Що стосується того, якою буде прийдешня зима в Україні, то тут думки синоптиків розходяться.

За даними ресурсу MkWeather, зима 2025/2026 стане "сезоном контрастних крайнощів" по всій Європі. У країнах очікуються рекордні епізоди тепла, повеней і хуртовин.

Згідно з прогнозом на зиму, січень стане перехідним місяцем, коли у Східну Європу прийде похолодання. У лютому ж у більшій частині країн температура опуститься нижче норми, і це супроводжуватимуть "спалахи" арктичних морозів. У Східній Європі очікується сильний снігопад.

Своєю чергою синоптикиня Наталя Птуха зазначила, що наразі неможливо прогнозувати, якою буде зима в Україні. Однак, за її словами, протягом останніх десяти років кліматичні зміни роблять цей сезон дедалі теплішим.

Нагадаємо, після аномальної спеки на початку жовтня в Боснію несподівано прийшов ранній сніг.