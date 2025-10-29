Погода от Натальи Диденко – к чему готовиться 30 октября

Предпоследний день октября в Украине будет теплым и практически сухим.

В четверг, 30 октября, температура воздуха во всех регионах будет не меньше +10, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Погода 30 октября в Украине

В течение дня температура воздуха будет составлять от +12 до +16 градусов, а на юге и западе местами прогреется до +18 градусов.

В Сумской, Полтавской и Харьковской областях будет чуть прохладнее – от +10 до +13 градусов, однако и это – очень комфортная температура для конца октября.

Ночные дожди возможны на востоке, а к вечеру – и в западных регионах.

Погода в Киеве

В столице в четверг ожидается до +14 градусов, без осадков.

Ранее Наталья Диденко прогнозировала, что в конце октября в Украину придет теплая погода. А ее коллега из Харькова Игорь Кибальчич и вовсе прогнозирует аномально теплый ноябрь.

По его словам, в последний месяц осени возможны локальные похолодания, но в целом температура будет на 2-3 градуса выше нормы для этого периода, а местами столбики термометра поднимутся до +20.

Что касается того, какой будет грядущая зима в Украине, то тут мнения синоптиков расходятся.

По данным ресурса MkWeather, зима 2025/2026 станет "сезоном контрастных крайностей" по всей Европе. В странах ожидаются рекордные эпизоды тепла, наводнений и метелей.

Согласно прогнозу на зиму, январь станет переходным месяцем, когда в Восточную Европу придет похолодание. В феврале же в большей части стран температура опустится ниже нормы, и это будут сопровождать "вспышки" арктических морозов. В Восточной Европе ожидается сильный снегопад.

В свою очередь синоптик Наталья Птуха отметила, что пока невозможно прогнозировать, какой будет зима в Украине. Однако, по ее словам, в течение последних десяти лет климатические изменения делают этот сезон все теплее.

Напомним, после аномальной жары в начале октября в Боснию неожиданно пришел ранний снег.