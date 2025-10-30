На вершине горы Поп Иван — настоящая зима: сохраняется минус и лежит снег (фото)

На горе Поп Иван Черногорский начался шторм. Накануне там намело до 80 сантиметров снега, а температура опустилась уже ниже нуля.

"Внимание! Шторм!" — заявили Горные спасатели Прикарпатья в Facebook 30 октября.

На вершине горы Поп Иван — настоящая зима

По состоянию на 08:40 на горе Поп Иван Черногорский фиксировали облачную погоду и юго-западный ветер 22-24 м/с с порывами 29 м/с. Температура держится на уровне -1 градуса.

На фото, опубликованном организацией видно заснеженное высокогорье.

На горе Поп Иван намело до 80 сантиметров снега

Ранее, утром 29 октября, Горные спасатели Прикарпатья информировали, что на горе Поп Иван образовались переметы снега почти до метра — до 80 сантиметров. Видимость снизилась до 30 метров, а температура упала до -3 градусов.

Фото, опубликованное утром 29 октября Фото: ГСЧС

В Главном управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области обратились к туристам, предупредив об ухудшении погодных условий в горах.

"Будьте осторожны во время путешествий. Отправляясь в горы, следите за обновлениями прогноза погоды и обязательно загрузите приложение "Спасение в горах"", — отметила пресс-служба.

