В Украину идет бабье лето: синоптики рассказали, каким будет начало ноября

В течение ближайших дней погода в Украине улучшится. Будет тепло настолько, что в отдельные дни днем воздух будет прогреваться до рекордных для начала ноября +18 градусов.

Сейчас по территории Украины проходит атмосферный фронт с запада в восточном направлении, однако "в целом мы можем рассчитывать на позитивные изменения", — сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA.

По ее словам, в пятницу и субботу этот атмосферный фронт сместится в восточные и северо-восточные области, и ночью 31 октября в западных и северных областях могут пройти дожди.

"Однако остальная территория будет без осадков, ожидаем определенные прояснения, и, соответственно, дневные максимумы будут немного выше", — добавила Наталья Птуха.

По данным украинских синоптиков, заморозков пока не будет. В Гидрометеоцентре ожидают плюсовых температур и днем, и ночью "даже с тенденцией к повышению, ночью +2... +9 градусов, в дневные часы +10... +16 градусов".

Відео дня

А на юге страны "местами на отдельных метеостанциях может быть даже +17... +20 градусов, но это достаточно локально и только по южным регионам, и то не везде", — предупредила Птуха.

Зато в Карпатах, где на самых высоких вершинах уже выпал снег, будет небольшой мороз ночью.

"За счет географии" может быть -3... +3 градуса, днем +2... +8 градусов, "но это касается преимущественно высокогорья", — уточнила Наталья Птуха.

В воскресенье на понедельник над Украиной также преимущественно будет господствовать поле повышенного атмосферного давления, что обеспечивает погоду без осадков. В понедельник в западных областях "может моросить небольшой осенний дождик, но в целом температурный фон остается несколько выше климатической нормы", — пояснила синоптик. В эти даты ночью ожидается +3... +9 градусов, днем +10... +16 градусов, на западе и юге до +19 градусов.

Бабье лето в Украине — что говорят синоптики

Наталья Птуха сообщила, что это чисто народное название и синоптики его не используют.

"Это повышение температурных показателей будет происходить за счет прохождения более теплой воздушной массы по нашей территории. Как его называть, то это уже каждый сам может решать", — отметила Птуха.

"В течение года всегда наблюдаются периоды, когда есть антициклоны, фронты, с дождями, более низкими значениями температуры. В наших широтах могут меняться воздушные потоки, приносить более теплую воздушную массу. Если это еще и сочетается с периодом более повышенного атмосферного давления, то устанавливается более комфортная погода", — добавила она.

Как долго будет тепло в Украине

"В дальнейшем резких изменений пока не наблюдается, но есть определенная тенденция к небольшому снижению температуры в середине следующей недели, но не резкого. Все будет зависеть от облачности и от прохождения атмосферных фронтов", — пояснила Наталья Птуха.

В Гидрометцентре также подтвердили, что в начале ноября в Украине будет тепло. Сейчас обнародованы данные до 3 ноября.

В пятницу, 31 октября, синоптики прогнозируют день без осадков. Небольшие кратковременные дожди обещают лишь в некоторых районах севера и востока страны. Ночью в большинстве регионов воздух будет прогреваться до +7... +9 градусов, на юге и в центре до +11 градусов, на востоке до +4... +6 градусов. В дневные часы столбик термометра будет подниматься до отметки +11... +16 градусов, на юге до +19 градусов, на востоке и севере до +11... +12 градусов.

Погода в Украине 31 октября Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В субботу, 1 ноября, ночью температура несколько снизится. На западе и ряде центральных областей ночью будет +2... +4 градуса, на остальной территории несколько теплее, до +7... +9 градусов. Днем почти везде будет +13... +15 градусов, на юге до +17 градусов. Прохладнее всего будет на востоке. Кратковременные осадки возможны лишь на севере и востоке страны.

Погода в Украине 1 ноября Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В воскресенье, 2 ноября, в Украине ожидается потепление. Температурные показатели, как ночные, так и дневные, вырастут на несколько градусов по сравнению с предыдущим днем. Ночью будет +5... +8 градусов, в дневные часы +12... +15 градусов, на западе до +18 градусов, на юге до +17 градусов, на востоке до +12 градусов. Осадков не предвидится.

Погода в Украине 2 ноября Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В понедельник, 3 ноября, синоптики прогнозируют кратковременные дожди на западе страны. Но погода в Украине будет теплой. Теплее всего будет на западе, до +18 градусов, прохладнее всего — на востоке, до +12 градусов.

Погода в Украине 3 ноября Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Напомним, Игорь Кибальчич, синоптик в Харьковском региональном центре гидрометеорологии, рассказывал, что теплая погода в Украине сохранится и в ноябре.

А тем временем на горе Поп Иван Черногорский начался шторм. Накануне там намело до 80 сантиметров снега, а температура опустилась уже ниже нуля.