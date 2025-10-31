Потепління до +17: Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних

Початок листопада, який припадає на вихідні, порадує українців теплом і сонячною погодою.

У денний час стовпчики термометрів покажуть по-справжньому комфортну для цієї пори року температуру, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 31 жовтня

У денні години максимальна температура повітря становитиме від +10 до +14 градусів. На півдні та заході України повітря прогріється до +12 +17 градусів.

Щодо опадів, то і 1, і 2 листопада переважатиме суха погода, подекуди із сонцем.

Невеликі дощі в суботу можливі в Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Погода в Києві

У Києві листопад розпочнеться з теплої погоди. Дощів також не передбачається.

Протягом дня температура повітря буде +11 +13 градусів.

Відео дня

Раніше синоптик Ігор Кибальчич говорив про те, що в Україну йде потепління, і "бабине літо" ще себе проявить.

За його словами, листопад в Україні розпочнеться з незвично теплої погоди і південно-західного вітру, а середня температура повітря перевищить кліматичну норму на кілька градусів. Водночас тепла погода протримається майже весь місяць, незважаючи на окремі періоди похолодання, які не матимуть особливого впливу на середньомісячну температуру.

Місцями стовпчики термометрів показуватимуть у листопаді до +20.

Нагадаємо, якою буде погода в середу, 29 жовтня, а також коли в Україні потеплішає.