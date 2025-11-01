"Все гарячіше і гарячіше": які погодні аномалії стануть нормою для України, — експертка

Фахівчиня з питань зміни клімату ГО "Екодія" Марина Цимбалюк пояснила, що підготуватись до кліматичних змін "надзвичайно важко". Вона підкреслила, що за останні десятиліття в Україні потеплішали всі сезони, але не виключені й аномальні снігопади.

Підвищення температури в Україні спостерігається і взимку, і влітку. Зокрема, у лютому минулого року у Львові зафіксували до +17 градусів. Про це експертка повідомила в інтерв’ю УНІАН, опублікованому 1 листопада.

"Загальна тенденція — стає все гарячіше і гарячіше. Останні два літа (маю на увазі 2023-2024 роки, бо в поточному році ще немає цифр) — в дуже багатьох областях України фіксувалися температурні рекорди. Були й посухи, і відбувалися сильні зливи (а внаслідок цього — повені, адже інфраструктура не адаптована)…" — зазначила Цимбалюк.

Вона підтвердила, що сильні зливи частково пов'язані з кліматичними змінами. І за останні десятиліття частота таких опадів збільшилась.

"Захід України раніше, мабуть, чи не перший страждав від сильних злив. І це теж буде посилюватись. Навіть в поточному році у Львові теж була велика злива, але, на щастя, не з такими катастрофічними наслідками, як в Одесі. Але ми ніколи не знаємо, коли і як буде", — пояснила експертка.

За її оцінкою, аномальні снігопади теж виключати не можна. Чи будуть такі цієї зими, спрогнозувати неможливо, але загалом останні десятиліття спостережень показують, що екстремальні погодні явища стають все інтенсивнішими і частішають.

"Насправді зміна клімату як така — це синонім непередбачуваності. Тож чимдалі, тим більше ми будемо спостерігати таку непередбачуваність. І, на жаль, підготуватись до цього надзвичайно важко", — підкреслила Цимбалюк.

Вона спрогнозувала, що в Україні можуть бути повені через сильні опади, а також пилові бурі. Вже спостерігаються аномальна спека й посухи, які призводять до зміління річок. Коментуючи ймовірність торнадо, експертка проінформувала, що скоріше слід очікувати урагани й шквальні вітри.

"Насправді дуже важко щось передбачати. Але те, чого у нас не було ще десять років тому, вже з’явилося", — підсумувала вона.

