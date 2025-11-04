В Украину пришло потепление до +16 градусов: сколько еще будет теплых дней, — синоптик

Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит сообщил, что в течение недели будет тепло, в южной части страны температура повысится вплоть до +16 градусов. Однако, согласно прогнозу погоды, дождей не избежать.

С 4 по 6 ноября прогноз погоды определяет поле высокого давления, но будет облачно. Кроме того, во вторник и среду с запада будет перемещаться атмосферный фронт. Это принесет небольшие, а иногда и умеренные дожди в большинство регионов. В четверг уже будет преимущественно сухо. Об этом синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации рассказал в комментарии УНИАН 4 ноября.

"Будет удерживаться теплая, как для этого времени, погода. Хотя температура будет испытывать незначительные колебания, в зависимости от прояснений", — отметил он.

Прогноз погоды на ближайшие дни

Семилит рассказал, что ночью и утром местами можно будет увидеть туман. Ночью температура будет опускаться до 3-9 градусов тепла, а 5-6 ноября на западе — до 0-5 градусов. Днем столбики термометров будут фиксировать от +8 до +13, еще теплее будет в южных регионах — до +16.

5 ноября в северных, центральных и южных областях ожидаются умеренные дожди.

Когда похолодает: прогноз погоды

Синоптик сообщил, что в целом такая температура будет удерживаться в течение недели. Хотя ночью возможны определенные снижения температуры. Если будет антициклон с полем высокого давления в Украине, в ночные часы охлаждение воздуха будет более интенсивным.

"Но в дневные часы у нас будут сохраняться такие значения температуры, как сейчас. То есть без существенных изменений в течение недели. В дальнейшем мы пока не можем сказать, поскольку понимаем, что все может меняться", — подчеркнул эксперт.

Напомним, синоптик Наталья Диденко поделилась детальным прогнозом погоды на 4 ноября. По ее словам, ощутимое похолодание ожидается с уже с 11-12 ноября.

