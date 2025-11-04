Нападает на женщин ночью: в соцсетях пишут о маньяке в Киеве, правоохранители выясняют детали

В социальных сетях набирает обороты информация о серии возможных нападений на женщин в Оболонском районе столицы. Авторы сообщений утверждают, что неизвестный якобы в темное время суток подкрадывается к прохожим и ударяет их молотком.

Как сообщили 3 ноября в пресс-службе полиции Киева, правоохранители уже начали проверку этих сообщений. Несмотря на заявления о якобы 11 пострадавших, в полицию до сих пор не поступило ни одной официальной жалобы или заявления.

Правоохранители установили контакт с автором поста, который активно распространяется в интернете, и ждут дополнительную информацию, чтобы выяснить, имеют ли эти утверждения под собой реальные основания.

В полиции призывают жителей города не поддаваться панике и пользоваться только проверенными источниками. В случае, если кому-то известно о возможных нападениях или есть важная информация для следствия, граждан просят звонить на 102.

Публикация полиции Киева в Facebook Фото: Скриншот

Ранее в Facebook пользовательница под именем Tatiana Skripka опубликовала сообщение, в котором заявила о якобы серии нападений в Оболонском районе. По ее словам, "на районе орудует маньяк", который в темное время суток подходит к женщинам и ударяет их по голове молотком. В сообщении говорилось о по меньшей мере 11 пострадавших, которые якобы находятся в больницах. Автор предположила, что нападающий может быть местным жителем, ведь действует в одном и том же секторе, и даже был случай, когда его пытались преследовать, но он смог незаметно скрыться между домами.

Публикация Tatiana Skripka в Facebook Фото: Скриншот

Кроме того, в заметке упоминается еще один человек — женщина с психическими расстройствами, которая, по словам автора, также нападает именно на женщин, нанося им удары и царапая лицо. Она назвала этого человека "известной фигурой" в микрорайоне, которая, по утверждению автора, длительное время не проходит лечение. Автор сообщения также выразила недовольство тем, что действующее законодательство запрещает принудительную госпитализацию людей с психическими расстройствами без их согласия.

"Самый "цимес" в том, что многие женщины района раньше не ходили в темное время суток к укрытиям, потому что боялись каких-то безумных теоретических хулиганов, или было просто боязно идти при отключенном свете, сейчас же — угроза реальная. Итак, будете приезжать к нам в парк-набережную-остров, не ходите в одиночку и поздно вечером", — говорится в заметке.

Стоит отметить, что в сообщениях пользователи описывают нападающего как человека с голубыми волосами, который якобы наносит удары молотком и забирает обувь пострадавших как "трофей".

Напомним, зимой на Киевщине уже разыскивали опасного пациента психбольницы, который самовольно сбежал из заведения в Фастовском районе. Тогда полиция объявила розыск и впоследствии его задержала.