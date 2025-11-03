Нападает на женщин с молотком: в Киеве сообщают о появлении маньяка с голубыми волосами

Жители столичного района вблизи станции метро "Оболонь" начали жаловаться на маньяка с голубыми волосами, который нападает на женщин с молотком, а в качестве трофея отбирает обувь.

По информации, которая распространяется в соцсетях в течение последних нескольких дней, в районе уже насчитали 11 жертв, пишет "ТСН.ua".

Одна пользовательница утверждает, что о маньяке ей рассказала "знакомая знакомой знакомой". Другие пользователи утверждают, что на самом деле речь идет не о мужчине, а о психически нездоровой женщине с голубыми волосами, у которой осенью произошло обострение психической болезни.

Пост о маньяке Фото: скриншот

По утверждениям еще одной пользовательницы, эта женщина якобы напала, в частности, на маму, которая вывезла на прогулку младенца в коляске, после чего коляска была перевернута.

О еще одном случае написала женщина, которая утверждает, что неделю назад на улице Архипенко, 5 на нее напала женщина с голубыми волосами и вцепилась ногтями в лицо.

Однако отдельные пользователи пишут, что спокойно прогуливаются вечерами по Оболони и о маньяке слышат впервые.

Что говорят в полиции Киева о маньяке с голубыми волосами

Пресс-секретарь полиции Киева Анна Страшок в комментарии для "ТСН.ua" заявила, что сообщения жителей столицы в соцсетях о маньяке проверялись.

В частности, полиция с помощью оперативников проверяла информацию о нападениях на тех локациях, о которых пишут пользователи, но пока подтверждений этим сообщениям правоохранители не нашли.

