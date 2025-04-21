Сын советского маньяка Андрея Чикатило пропал без вести на войне: воевал на стороне ВСУ, — СМИ

На войне против России исчез сын советского маньяка Андрея Чикатило Юрий Мирошниченко. Он воевал в рядах Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает российское медиа SHOT.

Как пишет SHOT, Юрий пропал без вести после того, как ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области.

56-летний Юрий Мирошниченко ушел на фронт добровольцем и в последнее время он находился на Харьковском направлении.

Мужчина пропал без вести около 3 месяцев назад. Тогда артиллерийское подразделение, в составе которого был Мирошниченко, дислоцировалось примерно в 20 км от Харькова. Он попал под обстрел ВС РФ.

Юрий Мирошниченко

Сейчас его включили в списки пропавших без вести.

Отец Юрия, "советский мясник" Андрей Чикатило, на счету которого 53 жертвы. Маньяк был родом из Харьковской области. Казнили его в Новочеркасской тюрьме — его расстреляли 14 февраля 1994 года.

Напомним, что ранее режиссер украинских фильмов "Мама" и "Черный ворон" мобилизовался в ВСУ. Он служит в медийном центре Сухопутных войск и занимаемся производством медиаконтента для соцсетей и телеканалов.

Также сообщалось, что ранее сообщалось, что старший брат певицы Кристины Соловий мобилизовался в армию. По словам Кристины, все свои концерты она выступала на одной сцене с братом Евгением, который, как известно, также имеет музыкальное образование и был одним из членов команды артистки.