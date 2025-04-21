Син радянського маніяка Андрія Чикатила зник безвісти на війні: воював на боці ЗСУ, — ЗМІ

На війні проти Росії зник син радянського маніяка Андрія Чикатила Юрій Мірошниченко. Він воював в лавах Збройних сил України.

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Про це повідомляє російське медіа SHOT.

Як пише SHOT, Юрій зник безвісти після того, як ЗС РФ завдали ударів по об'єктам ЗСУ у Харківській області.

56-річний Юрій Мірошниченко пішов на фронт добровольцем і останнім часом він перебував на Харківському напрямку.

Чоловік зник безвісти близько 3 місяців тому. Тоді артилерійський підрозділ, у складі якого був Мірошниченко, дислокувався приблизно за 20 км від Харкова. Він потрапив під обстріл ЗС РФ.

Юрій Мірошниченко

Зараз його включили до списків зниклих безвісти.

Батько Юрія, "радянський різник" Андрій Чикатило, на рахунку якого 53 жертви. Маніяк був родом із Харківської області. Стратили його в Новочеркаській в'язниці — його розстріляли 14 лютого 1994 року.

Нагадаємо, що раніше режисер українських фільмів "Мама" і "Чорний ворон" мобілізувався до ЗСУ. Він служить в медійному центрі Сухопутних військ і займаємося виробництвом медіаконтенту для соцмереж та телеканалів.

Також повідомлялося, що раніше повідомлялося, що старший брат співачки Христини Соловій мобілізувався до армії. За словами Христини, всі свої концерти вона виступала на одній сцені з братом Євгеном, який, як відомо, також має музичну освіту і був одним із членів команди артистки.