Дело Джека-Потрошителя: как последняя жертва маньяка запустила создание целого культа (фото)

В начале ноября 1888 года Лондон всколыхнула новость о новой жертве неизвестного преступника, который совершил очередное жестокое убийство молодой женщины. Именно это событие привело к дальнейшей канонизации маньяка, известного как Джек-Потрошитель.

Фокус попытался разобраться, почему почти за 140 лет с момента убийства последней канонической жертвы, так и не смогли поставить точку в этой запутанной истории одного из самых известных душегубов в мировой истории.

Точка невозврата: убийство Мэри Джейн Келли и письмо "Из Ада"

31 августа 1888 года на улицах Лондона в районе Уайтчепел начинает действовать неизвестный агрессивный маньяк, который расправляется с жертвами с ранее невиданной жестокостью. В течение двух месяцев полицейские обнаружили тела четырех местных — Мэри Энн Николз, Энни Чепмен, Элизабет Страйд и Кэтрин Эддоуз.

По свидетельствам людей, которые их знали, вся четверка занималась проституцией в трущобах британской столицы. Окружение погибших сообщало правоохранителям о "странных" компаньонах перед гибелью двух жертв — Чемпен и Страйд, которые были убиты в один день — 30 сентября 1888 года. Это свидетельствовало об одном — маньяк убивал и продолжал искать потенциальные новые цели.

Но дальше произошло пятое убийство: 9 ноября 1888 года неизвестный с невероятной жестокостью убил и расчленил 25-летнюю Мэри Джейн Келли. Первичный осмотр тела погибшей и последующая экспертиза указали на знакомый почерк преступника: удушение, перерезание горла, характерные порезы на теле, выемка органов, жестокое обращение с телом жертвы.

Описание газет по делу Джека-Ризныка и его жертв Фото: Wikipedia

В то же время в этом преступлении был ряд отличий от других убийств — женщину нашли в своей комнате, а не на улице. Во-вторых, разница в профайле жертв — Келли была намного моложе других жертв, ведь предыдущим четырем было около 40 лет.

Все это заставило полицию столкнуться с доселе небывалым в практике расследований за всю историю Скотленд-Ярда. А когда констебли получили так называемое письмо "Из Ада", то дело неизвестного, которого СМИ назвали Джеком-Потрошителем по подписи в тексте, превратилось в массовую истерию и повлекло дальнейшую канонизацию истории.

Серия Уатчепельских убийств не прекращалась вплоть до 1891 года, а количество канонических жертв и других убитых женщин с похожим профайлом составило 15 человек. Полиция так и не смогла выявить преступника из-за целого ряда непреодолимых обстоятельств, о которых речь пойдет дальше.

Охота на Джека: почему полиции не удалось поймать маньяка

Тогдашний Скотленд-Ярд конца 19 века имел ряд черт, которые отражают кризис британской полицейской системы 19 века. Коррупция, скандалы, непрофессиональные кадры, отсутствие надлежащих условий и небольшое количество работников привели к тому, что дело Джека-Ризника просто не удалось раскрыть.

Конечно, за этого серийника взялись лучшие детективы, но целая серия обстоятельств так и не приблизила копов к разгадке. Судите сами: путаные и часто ложные показания, отсутствие передовых научных методов, разные словесные описания преступника, давление общества и властей на получение результатов как можно быстрее.

При таких условиях правоохранители просто не смогли выйти на Джека буквально "по горячим следам". Пытаясь поймать самого дерзкого преступника конца 19 столетия в Лондоне, детективы сделали все возможное на тот момент, и стоит признать — им это удалось.

Поиски Джека-Потрошителя среди жителей Лондона продолжались Фото: wikipedia

Во-первых, копы смогли существенно сузить круг поисков вероятных преступников среди сотен тысяч жителей посреди трущоб Лондона, что уже было титанической работой. Во-вторых, им удалось сделать первый в истории профайл преступника, впервые получить его словесное описание, а впоследствии — психологический портрет.

В-третьих, правоохранители еще в 1888-м имели целый ряд имен тех, кого с наибольшей вероятностью считали самым жестоким убийцей на улицах Лондона. Но на этом — все: не имея никаких новых возможностей продвинуться в деле Джека-Потрошителя, руководство полиции признало невозможность поймать этого монстра.

Под давлением всех вышеперечисленных обстоятельств, руководство Скотленд-Ярда решило взять весь удар на себя и уйти в отставку. Но многочисленные энтузиасты, исследователи и родственники погибших смогли максимально продвинуться в том, чтобы не дать делу окончательно лечь в архив и попытаться раскрыть личность Джека.

Самый вероятный подозреваемый: почему имя преступника до сих пор вызывает споры

Начиная с 2000-х годов, многочисленные попытки установить причастного к убийствам женщин в Лондоне в течение 1888-1891 годов начали давать плоды. Пионером в этом стал писатель и энтузиаст Рассел Эдвардс, впервые продвинувшийся в этом деле — ему удалось получить образцы ДНК, создать цифровой портрет маньяка и назвать именно Аарона Косминского наиболее вероятным подозреваемым в совершении преступлений.

Результаты тестов и версия Эдвардса вызывали сомнения, ведь тест образцов проводился только в одной лаборатории. В то же время подозрение в сторону Косминского не имеет надлежащих доказательств, подтвержденных независимыми данными.

Именно Арон Косминский считается самым вероятным подозреваемым Фото: Wikipedia

Несмотря на скепсис, сейчас именно этот поляк со справкой о психических расстройствах, который имел связи во влиятельных кругах через своего брата, мог быть Джеком-Потрошителем. Такая версия не сильно идет в разрез с предположением о причастности Хаяма Хаямса к совершению серии убийств в Уайтчепеле.

До апреля 2025 года версия с Косминским казалась одной из самых реальных, несмотря на скепсис в методах и доказательствах, когда трижды правнучка убитой Кэтрин Эддоус — Карен Миллер не обратилась к руководству прокуратуры и МВД Великобритании поставить окончательную точку в этой истории.

"Мы направили письмо генеральному прокурору еще в январе [2025 года]. О жертвах слишком долго забывали. Пришло время наконец поставить точку в этом деле", — процитировал слова женщины ее адвокат перед прессой, сообщает The Daily Star.

Сейчас дело "Уайтчепельского монстра" осталось нераскрытым до сих пор. Официальная точка в деле о серийных убийствах так и не была поставлена несмотря на многочисленные профессиональные и любительские расследования.

Но даже если предположить, что когда-то британские правоохранители и суд официально назовут имя причастного, это не остановит той легенды о Джеке-Потрошителе. Легенда, которую создали в общественном воображении благодаря страху, ареолу ужаса, СМИ, кино и общественному воображению будет продолжать притягивать новых и новых фанатов тру-крайма к этой истории.

