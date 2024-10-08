Умер в клинике для душевнобольных: Джек-Потрошитель разоблачен 136 лет спустя благодаря ДНК

Очередной исследователь убежден, что ему удалось узнать, кем был на самом деле самый знаменитый серийный убийца в истории.

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Личность Джека-потрошителя оставалась загадкой более 130 лет, но один автор считает, что он разоблачил серийного убийцу и даже создал его фоторобот. Аарон Косминский был одним из подозреваемых, но до суда дело не дошло. Об этом пишет Daily Star.

Исследователь Джека-потрошителя, британец Рассел Эдвардс использовал передовую технологию реконструкции лица, чтобы создать черно-белое CGI-изображение вероятной внешности убийцы, который действовал в Лондоне в конце 19 века.

По словам эксперта, который почти три десятилетия расследовал дело Джека-Потрошителя, теперь он знает, как выглядит самый известный серийный убийца в мире.

Прорыв Эдвардса произошел после того, как он использовал ДНК-доказательства с шали жертвы, чтобы "доказать", что Джеком-потрошителем на самом деле был Аарон Косминский, который был ключевым подозреваемым в убийствах в Уайтчепеле.

Аарон Косминский, предполагаемый портрет Джека-потрошителя Фото: Wikipedia

В своей второй книге по этому делу Эдвардс утверждает, что ему не только удалось окончательно установить личность Потрошителя, но и раскрыть мотивы совершенных им зверских убийств. Также он выяснил, как убийца избежал правосудия.

В период с августа по ноябрь 1888 года убийца, прозванный Джеком-Потрошителем, зверски убил по меньшей мере пять женщин в Уайтчепеле, на востоке Лондона, что вызвало панику и ужас.

Он извлекал внутренние органы жертв, так что журналисты того времени предполагали, что у убийцы есть медицинское образование.

Полиция расследовала 11 жестоких убийств женщин, в основном проституток, в период с апреля 1888 года по февраль 1891 года, известных как убийства в Уайтчепеле.

Признано, что убийства с третьего по седьмое, известные как "канонические убийства", были совершены Потрошителем. Он убил Мэри Энн Николс, Энни Чепмен, Элизабет Страйд, Кэтрин Эддоус и Мэри Джейн Келли в течение девяти недель. Он всем жертвам перерезал горло, а также нанес тяжелые посмертные травмы в районе половых органов. У трех жертв убийца удалил часть внутренних органов.

Номер газеты с описанием преступлений Джека-потрошителя Фото: Wikipedia

Эдвардс исследовал шелковую шаль четвертой жертвы Потрошителя, Кэтрин Эддоус, тело которой обнаружили на тротуаре на площади Митр 30 сентября 1888 года. Исследователь наткнулся на предполагаемую шаль Кэтрин на аукционе в Бери-Сент-Эдмундсе, графство Саффолк в 2007 году.

Заинтригованный, но полный сомнений, он купил шаль и обнаружил, что она на удивление хорошо сохранилась: на ткани все еще были видны пятна крови и даже спермы.

Позже выяснилось, что когда ее тело перевозили в морг, исполняющий обязанности сержанта полиции Амос Симпсон забрал шаль в качестве подарка для своей жены Джейн. Она шаль не носила, но "подарок" сохранялся в семье долгие годы, пока ее не выставил на аукцион двоюродный племянник сержанта Симпсона, Дэвид Мелвилл-Хэйес.

Рассел Эдвардс отметил в своем исследовании, что шаль казалась слишком дорогой для нищей проститутки Кэтрин, но он выяснил, что она была произведена в Российской Империи, откуда в Лондон прибыл Аарон Космински, один из подозреваемых в деле Потрошителя.

И он предположил, что шаль на самом деле принадлежала убийце и провел ряд ДНК-тестов. Невероятно, но результаты анализа на наличие пятен крови дали положительный результат и совпали с ДНК одного из потомков сестры Космински.

По словам Эдвардса, это дает окончательное доказательство личности Джека-Потрошителя — дело, которое оставалось нераскрытым с 1888 года.

Кто такой Аарон Косминский

Косминский родился 11 сентября 1865 года, то есть на момент убийств ему было около 23 лет. Он вырос в Клодаве, недалеко от Варшавы, был младшим из семи детей местного портного. Ео отец умер, когда ему было всего восемь. Его мать снова вышла замуж, и записи свидетельствуют о том, что он, возможно, подвергался сексуальному насилию со стороны отчима. В 1882 году, за шесть лет до убийств, семья эмигрировала в лондонский Ист-Энд, спасаясь от антисемитских погромов.

В ходе расследования убийства доктор Роберт Андерсон, глава Лондонского управления уголовных расследований, назвал Косминского главным подозреваемым.

Ранее конфиденциальные полицейские отчеты, опубликованные в 1894 году как Меморандум Макнахтена, отмечали, что, по мнению детективов, он питал "большую ненависть к женщинам, особенно к проституткам, и имел сильные наклонности к убийству". Позже Косминский обвинялся в попытке зарезать свою сестру, был признан душевнобольным и в 1891 году отправлен на принудительное лечение, проведя оставшуюся жизнь в психиатрических клиниках. Он умер в 1919 году от гангрены.

Поскольку не существует ни одной подтвержденной фотографии Аарона, Эдвардс обратился к семье мужчины с просьбой предоставить ему старые портреты, чтобы использовать их в высокотехнологичной компьютерной программе, призванной реконструировать его лицо на основе черт его родственника.

С тех пор Эдвардс копнул глубже, убежденный, что настоящей причиной, по которой Джек-Потрошитель избежал ареста, были связи его брата с масонами. Он также стремится раскрыть зловещие причины, стоящие за этими печально известными преступлениями.

Эдвардс считает, что старший брат Аарона, Айзек, преуспел после переезда в Лондон и был членом масонской группы, созданной для еврейских иммигрантов, обосновавшихся на британских берегах. И именно он, считает Эдвардс, помог скрыть преступления брата, чтобы отвести удар от еврейской общины.

Иллюстрация, изображающая Джека Потрошителя Фото: wikipedia

Напомним, персона Джека-Потрошителя неизменно вызывает ажиотаж у исследователей нашумевших убийств в Уайтчепеле. Ранее еще выдвигалось предположение о том, что Джек мог быть частым посетителем психиатрической клиники и страдал эпилепсией.