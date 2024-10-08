Умер в клинике для душевнобольных: Джек-Потрошитель разоблачен 136 лет спустя благодаря ДНК
Очередной исследователь убежден, что ему удалось узнать, кем был на самом деле самый знаменитый серийный убийца в истории.
Личность Джека-потрошителя оставалась загадкой более 130 лет, но один автор считает, что он разоблачил серийного убийцу и даже создал его фоторобот. Аарон Косминский был одним из подозреваемых, но до суда дело не дошло. Об этом пишет Daily Star.
Исследователь Джека-потрошителя, британец Рассел Эдвардс использовал передовую технологию реконструкции лица, чтобы создать черно-белое CGI-изображение вероятной внешности убийцы, который действовал в Лондоне в конце 19 века.
По словам эксперта, который почти три десятилетия расследовал дело Джека-Потрошителя, теперь он знает, как выглядит самый известный серийный убийца в мире.
Прорыв Эдвардса произошел после того, как он использовал ДНК-доказательства с шали жертвы, чтобы "доказать", что Джеком-потрошителем на самом деле был Аарон Косминский, который был ключевым подозреваемым в убийствах в Уайтчепеле.
В своей второй книге по этому делу Эдвардс утверждает, что ему не только удалось окончательно установить личность Потрошителя, но и раскрыть мотивы совершенных им зверских убийств. Также он выяснил, как убийца избежал правосудия.
В период с августа по ноябрь 1888 года убийца, прозванный Джеком-Потрошителем, зверски убил по меньшей мере пять женщин в Уайтчепеле, на востоке Лондона, что вызвало панику и ужас.
Он извлекал внутренние органы жертв, так что журналисты того времени предполагали, что у убийцы есть медицинское образование.
Полиция расследовала 11 жестоких убийств женщин, в основном проституток, в период с апреля 1888 года по февраль 1891 года, известных как убийства в Уайтчепеле.
Признано, что убийства с третьего по седьмое, известные как "канонические убийства", были совершены Потрошителем. Он убил Мэри Энн Николс, Энни Чепмен, Элизабет Страйд, Кэтрин Эддоус и Мэри Джейн Келли в течение девяти недель. Он всем жертвам перерезал горло, а также нанес тяжелые посмертные травмы в районе половых органов. У трех жертв убийца удалил часть внутренних органов.
Эдвардс исследовал шелковую шаль четвертой жертвы Потрошителя, Кэтрин Эддоус, тело которой обнаружили на тротуаре на площади Митр 30 сентября 1888 года. Исследователь наткнулся на предполагаемую шаль Кэтрин на аукционе в Бери-Сент-Эдмундсе, графство Саффолк в 2007 году.
Заинтригованный, но полный сомнений, он купил шаль и обнаружил, что она на удивление хорошо сохранилась: на ткани все еще были видны пятна крови и даже спермы.
Позже выяснилось, что когда ее тело перевозили в морг, исполняющий обязанности сержанта полиции Амос Симпсон забрал шаль в качестве подарка для своей жены Джейн. Она шаль не носила, но "подарок" сохранялся в семье долгие годы, пока ее не выставил на аукцион двоюродный племянник сержанта Симпсона, Дэвид Мелвилл-Хэйес.
Рассел Эдвардс отметил в своем исследовании, что шаль казалась слишком дорогой для нищей проститутки Кэтрин, но он выяснил, что она была произведена в Российской Империи, откуда в Лондон прибыл Аарон Космински, один из подозреваемых в деле Потрошителя.
И он предположил, что шаль на самом деле принадлежала убийце и провел ряд ДНК-тестов. Невероятно, но результаты анализа на наличие пятен крови дали положительный результат и совпали с ДНК одного из потомков сестры Космински.
По словам Эдвардса, это дает окончательное доказательство личности Джека-Потрошителя — дело, которое оставалось нераскрытым с 1888 года.
Кто такой Аарон Косминский
Косминский родился 11 сентября 1865 года, то есть на момент убийств ему было около 23 лет. Он вырос в Клодаве, недалеко от Варшавы, был младшим из семи детей местного портного. Ео отец умер, когда ему было всего восемь. Его мать снова вышла замуж, и записи свидетельствуют о том, что он, возможно, подвергался сексуальному насилию со стороны отчима. В 1882 году, за шесть лет до убийств, семья эмигрировала в лондонский Ист-Энд, спасаясь от антисемитских погромов.
В ходе расследования убийства доктор Роберт Андерсон, глава Лондонского управления уголовных расследований, назвал Косминского главным подозреваемым.
Ранее конфиденциальные полицейские отчеты, опубликованные в 1894 году как Меморандум Макнахтена, отмечали, что, по мнению детективов, он питал "большую ненависть к женщинам, особенно к проституткам, и имел сильные наклонности к убийству". Позже Косминский обвинялся в попытке зарезать свою сестру, был признан душевнобольным и в 1891 году отправлен на принудительное лечение, проведя оставшуюся жизнь в психиатрических клиниках. Он умер в 1919 году от гангрены.
Поскольку не существует ни одной подтвержденной фотографии Аарона, Эдвардс обратился к семье мужчины с просьбой предоставить ему старые портреты, чтобы использовать их в высокотехнологичной компьютерной программе, призванной реконструировать его лицо на основе черт его родственника.
С тех пор Эдвардс копнул глубже, убежденный, что настоящей причиной, по которой Джек-Потрошитель избежал ареста, были связи его брата с масонами. Он также стремится раскрыть зловещие причины, стоящие за этими печально известными преступлениями.
Эдвардс считает, что старший брат Аарона, Айзек, преуспел после переезда в Лондон и был членом масонской группы, созданной для еврейских иммигрантов, обосновавшихся на британских берегах. И именно он, считает Эдвардс, помог скрыть преступления брата, чтобы отвести удар от еврейской общины.
Напомним, персона Джека-Потрошителя неизменно вызывает ажиотаж у исследователей нашумевших убийств в Уайтчепеле. Ранее еще выдвигалось предположение о том, что Джек мог быть частым посетителем психиатрической клиники и страдал эпилепсией.